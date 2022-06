Camión de basura atropelló a ciudadano: denuncian negligencia fiscal para favorecer a empleado

Según el relato de la querella representada por la abogada Edelira Insemblante Álvarez, el ciudadano Roberto González (74) falleció a causa del arrollamiento producido por el camión recolector de la empresa La Disciplina SA, que era conducido por el joven Calixto Velázquez Villalba (25). El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2021 en el barrio Inmaculada de esta ciudad. La víctima fue trasladada hasta el Hospital General de Luque donde casi de manera inmediata se informó sobre su fallecimiento a causa de un shock hipovolémico.

Intervino en la causa el fiscal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, quien abrió una investigación por homicidio culposo e imputó a Calixto Velázquez Villalba. En prosecución a la investigación y cumplido el plazo de seis meses, el agente del Ministerio Público presentó su requerimiento el pasado viernes a la jueza de Luque, Yennifer Insfrán y solicitó el sobreseimiento definitivo del procesado.

Conductor no tuvo la culpa, según pericias

El fiscal Ledesma Blasser fundamentó el pedido alegando que, según las pericias realizadas por el Ministerio Público, confirmaron que el empleado de la empresa La Disciplina S.A, no tuvo la culpa. Aseguró que el culpable fue la víctima quien aparentemente cruzó la calle sin tomar las medidas correspondientes y establecidas en la ley de tránsito.

La abogada Edelira Insemblante Álvarez quien representa a los familiares de la víctima fatal, manifestó que el fiscal Augusto Ledesma cometió una serie de negligencias en el proceso de la investigación. Por ejemplo, aseguró que el agente liberó inmediatamente el camión recolector sin practicar antes una pericia. La profesional de derecho también dijo que no se tuvo en cuenta el testimonio de los testigos quienes, según su versión, avisaron al chófer del camión sobre el atropellamiento para que detuviera la marcha; sin embargo, supuestamente, Calixto Velázquez, puso en marcha atrás el camión que conducía arrollando por segunda vez a la víctima.

“Hicimos todo lo que pudimos para demostrar que hay suficiente caudal probatorio para el enjuiciamiento de este conductor y nos encontramos con que el fiscal pide sobreseimiento definitivo pisoteando todas las pruebas que se han agregado en la carpeta fiscal. Estamos asustados con esta situación. El señor se dedicaba al cuidado íntegro de sus dos hijos que tienen trastornos mentales cuyo diagnóstico está en la carpeta fiscal”, dijo la abogada.

En su denuncia agregó además que, según las pericias realizadas y que fueron solicitadas por la querella y no por la Fiscalía, se demostró que el conductor del camión recolector fue imprudente. También molestó a la familia que el fiscal Augusto Ledesma, además de presentar el requerimiento citado, haya alegado que “se manchó el buen nombre del imputado”, expresó la defensora.

“Mi cliente se acercó al fiscal y le pidió justicia y el fiscal le dijo que la pericia va a indicar que la culpa la tuvo el peatón. ¿Cómo el fiscal ya sabía de esa situación antes que la pericia se resuelva? Además el fiscal hablaba amenamente con el abogado de la empresa. Vimos también que la dueña de la empresa, Adelaida Cañete, siempre sale bastante aireada de los juicios con bastantes beneficios”, aseguró la letrada.

“La culpa la tuvo el peatón”

En su defensa, el agente Augusto Ledesma dijo que corresponde el sobreseimiento definitivo ya que quedó demostrado que el peatón tuvo la culpa y que el chófer del camión no fue imprudente. Negó que la existencia de negligencias en el proceso investigativo.

“No dicen que la abogada quiere plata por eso quiere incluirle a una persona que si bien es cierto que estuvo en el lugar del hecho, no tuvo oportunidad de poder ver a la persona que se autopuso en peligro. Se hace la pericia, desde el inicio yo ya tenía esta postura de sobreseimiento definitivo al imputarle este señor, porque se nota perfectamente bien en el circuito cerrado. Cuál es el conductor que se va a bajar a mirar antes de moverse si hay gente delante de mí. Se supone que vos no tenés que luego ponerte frente a un vehículo de gran porte y más todavía si efectivamente está a como tres metros encima de tuyo el conductor que no te va a ver si estás pegado al vehículo. Y la pericia accidentológica eso sacó, que acá la culpa la tuvo el peatón, no el conductor del vehículo”, afirmó el agente del Ministerio Público.

Añadió que se realizaron tres pericias que comprobaron que el conductor Calixto Velázquez “no le vio” a la víctima y que no fue imprudente. “Una conducta penalmente relevante no hay y tengo mis pruebas que son las pericias y otras diligencias”, manifestó al fiscal.

También, al ser consultado sí conocía a la empresaria Adelaida Cañete, dijo “ni idea, no sé quién es la señora”.

Agregó finalmente, que si la familia y la querella desean obtener algún beneficio económico como resarcimiento del daño, deben acudir al ámbito civil. “Si correspondía un resarcimiento económico se le va a dar seguramente en lo civil, pero usar a la Fiscalía para esas clases de cosas y menos conmigo, no”, dijo Ledesma.