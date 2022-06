Senado decide el jueves sobre canje de bonos por préstamos

El Senado incluyó en el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria prevista para el próximo jueves el proyecto de ley que modifica el artículo 87 de la Ley Nº 6873/2022, de Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente, presentado por el Ejecutivo con carácter de urgencia.

La operación consiste en dejar de emitir el remanente disponible de bonos del Tesoro por US$ 140 millones y, a cambio, contratar un préstamo de US$ 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 50 millones de CAF (Banco de desarrollo de América Latina).

Lea más: Hacienda busca una tasa de interés más barata para financiar el presupuesto

El Ejecutivo argumenta que el incremento en la tasa de política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP) tiene un impacto en las condiciones financieras de las emisiones de bonos, lo cual implica un aumento en el costo de financiamiento debido a las altas tasas demandadas por el mercado financiero.

Al respecto destaca que los mencionados organismos pusieron a disposición de nuestro país opciones de financiamiento con condiciones más favorables que las disponibles actualmente en el mercado bursátil, a fin de cubrir las necesidades de financiamiento existentes y al mismo tiempo preservar el perfil del servicio de la deuda.

Lea más: Deuda pública equivale a 35,2% del PIB al cierre del primer cuatrimestre

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, pretende obtener tasas de interés más baratas para financiar gastos presupuestados con endeudamiento público y, como parte de esa estrategia, plantea la operación de reemplazar la colocación de bonos por los referidos préstamos.

El mensaje explica que la ley de presupuesto, en su artículo 87, inciso b), autoriza la emisión y colocación de bonos por hasta el monto de US$ 350 millones, al mes de abril Hacienda ya adjudicó títulos por valor de US$ 208,1 millones y estima, conforme a la coyuntura de mercado actual, realizar la emisión hasta alcanzar US$ 210 millones, quedando un remanente de US$ 140 millones para canjear por los préstamos mencionados.