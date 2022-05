Hacienda busca una tasa de interés más barata para financiar el presupuesto

La cartera económica argumenta que las tasas de interés de los bonos del Tesoro, tanto a nivel local como internacional, están subiendo y que ante esta circunstancia se debe buscar “alternativas más baratas”, explicó el viceministro de Economía, Iván Haas.

La idea manejada es reemplazar el remanente de emisión de bonos del Tesoro programado para su colocación en el mercado local hasta el mes de diciembre por más de US$ 100 millones, por un préstamo de algún organismo financiero internacional.

El subsecretario dijo que se está analizando, viendo los números, pero que la decisión no está tomada y, en ese contexto, dejó en claro que el crédito será por el mismo monto autorizado de emisión de bonos que resta colocar y no implicará ningún aumento de la deuda prevista.

Bonos autorizados por ley

El presupuesto autoriza a Hacienda a colocar bonos por hasta G. 2,4 billones (US$ 350 millones), de este monto en enero se colocaron bonos soberanos en el mercado internacional por G. 1,3 billones (US$ 199,3 millones) y en el mercado local hasta abril se adjudicaron en las subastas apenas G. 57.258 millones (US$ 8,1 millones).

De acuerdo con los datos de la cartera, actualmente el Tesoro Público aún dispone de un saldo para la colocación en el mercado local de G. 995.865 millones (US$ 142,4 millones).

Aunque el viceministro no habló de un plazo para definir la operación, se estima que podría darse la próxima semana luego de conocerse los resultados de la colocación programada para el martes 10, a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

Hacienda anunció para la referida fecha la subasta de bonos del Tesoro por G. 123.800 millones (US$ 18 millones) vía BVA, que será la cuarta operación en lo que va del año para obtener fondos y financiar parte del presupuesto.

Tasas de interés están subiendo

Haas indicó que las tasas de los bonos a nivel local están subiendo por efecto de la inflación, porque el Banco Central del Paraguay (BCP) viene ajustando su tasa de política monetaria, así como ocurre en los otros países, y otros factores lo que se ve reflejado en las tasas de los bonos. En ese sentido, mencionó que la otra posibilidad manejada es colocar los bonos nuevamente en el mercado internacional, pero allí también las tasas están aumentando y por esta razón consideran que la alternativa más barata sería el préstamo de un organismo multilateral.

Si Hacienda decide tomar el préstamo, solicitará al Congreso a través de un proyecto de ley canjear el remanente de bonos autorizado en la ley de presupuesto, normativa que permite solo obtener un préstamo de US$ 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a colocar bonos hasta US$ 350 millones, por lo que cualquier modificación deberá hacerse por ley.