Deuda pública equivale a 35,2% del PIB al cierre del primer cuatrimestre

Luego de la drástica reducción de las proyecciones de crecimiento económico realizada por el Banco Central del Paraguay (BCP) el pasado mes de abril, la deuda pública total aumentó como porcentaje del producto interno bruto (PIB).

El BCP redujo de 3,7% su estimación inicial de crecimiento a 0,2% para el cierre del año, atendiendo el fuerte impacto de la sequía en la agricultura y ganadería, así como también en el sector industrial.

Con esta nueva proyección del PIB efectuada por la banca matriz, su valor cae de US$ 42.250 millones (3,7%) a US$ 40.147 millones (0,2%), según los datos que forman parte del nuevo informe sobre deuda de Hacienda.

El informe de Hacienda revela que al finalizar el primer cuatrimestre la deuda total, que incluye Administración Central y Entidades Descentralizadas, asciende a US$ 14.123,9 millones, lo que equivale al 35,2% del PIB estimado para el cierre del ejercicio.

Los datos al mes de marzo daban cuenta que el saldo de la deuda pública ascendía a US$ 14.060,8 millones, lo que entonces representaba el 33,3% del PIB, lo que implica que con la variación registrada entre uno y otro mes subió 1,9 puntos porcentuales.

Deuda periodo Abdo Benítez

En lo que va del año los compromisos se incrementaron US$ 492,6 millones con relación al saldo del año pasado, cuando el monto se situó en US$ 13.631,3 millones y en ese entonces representaba 33,8% del PIB.

Con respecto a la deuda ya asumida en estos casi cuatro años del periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), asciende a US$ 6.083 millones, monto que seguirá creciendo atendiendo los numerosos proyectos de préstamos que están en negociación.

El informe reúne las deudas contraídas con organismos financieros internacionales, la colocación de bonos del Tesoro en el mercado internacional y en el mercado local, así como por las inversiones ejecutadas en el marco de lo que dispone la Ley N° 5074/13, más conocida como “llave en mano”.

De la deuda total de US$ 14.123,9 millones, a la Administración Central le corresponde US$ 12.533,5 millones (31,2% del PIB) y las Entidades Descentralizadas US$ 1.590,4 millones (4% del PIB).

Los compromisos de las instituciones públicas que forman parte de la Administración Central se paga con recursos genuinos provenientes de la recaudación y con operaciones de “bicicleteo” o emisión de nuevas deudas; en tanto que de las Entidades Descentralizadas, con los recursos que generan las instituciones con el servicio que prestan, pero están garantizados por el Tesoro Público y esto implica que si no pueden pagar, Hacienda lo tendrá que hacer.