IPS: un solo médico atiende en periférica de San Antonio, denuncian

Pese a que tanto el obrero como la patronal pagan millones al mes al Instituto de Previsión Social (IPS), los aportantes se encuentran con un sinfín de contratiempos a la hora de buscar atención médica en los centros médicos del seguro social.

El IPS, en su sede de San Antonio, por ejemplo, está hoy bajo la atención de un solo médico clínico, denuncian los pacientes que están desde tempranas horas aguardando ser atendidos en urgencias.

“Un solo médico clínico está atendiendo hoy, mientras que los enfermos están abarrotados en todos los pasillos. El mismo médico se está haciendo cargo de la atención de todos y las horas de espera son demasiadas”, denunció a ABC, Delsy Arévalos.

La mujer llegó hasta el IPS San Antonio a las 7:00 para consultar por una urgencia médica, pero recién fue atendida cerca de las 14:00.

Asimismo, el propietario de una empresa indicó que paga unos G. 30.000.000 por mes al Instituto de Previsión Social, pero la calidad de los servicios del seguro social no son acordes. “Pagamos millones y no puede ser que no se pueda consultar porque no hay médicos, es una vergüenza”, denunció.

Se debe señalar que no es la primera vez que los aportantes del seguro social se quejan por la atención médica en el IPS San Antonio, donde, al parecer, el déficit de médicos es frecuente.

Faltan pediatras

La falta de especialistas pediátricos en la previsional de San Antonio también es motivo de críticas en el citado nosocomio. Según los asegurados, un médico clínico es quien se encarga de la atención de niños y adolescentes.

ABC consultó sobre esta situación con el equipo de comunicación del IPS, quienes aseguraron que el centro médico de San Antonio sí dispone de médicos pediatras.