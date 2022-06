Desgarradora súplica de hermana Regina a Diputados para que atiendan adicciones

“Noventa años tengo. Por favor, pensemos en nuestra juventud, en nuestros jóvenes que se están muriendo en la droga, en Tacumbú y Emboscada. Van a hacer 4 cárceles. ¿Por qué no me hacen un Centro de Rehabilitación grande?”, imploró entre lágrimas la hermana Regina, encargada de programas contra adicciones como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos y Neuróticos Anónimos. No es la primera vez que es reconocida por el Congreso, pero las carencias en su labor siguen.

“Treinta camas tiene el Dr. (Manuel) Fresco (director del Centro Nacional de Adicciones), ¿Qué hacemos con 30 camas para todo el país?. Hermanos, salvemos a nuestros jóvenes y niños. Es el futuro del Paraguay. Peleamos por tantas cosas y no estamos haciendo un camino para nuestros jóvenes”, insistió en su reclamo la religiosa católica.

Tras años de esfuerzo lograron concretar el Centro de Rehabilitación de Adictos en San Antonio; sin embargo, destacó que hace 6 años están trabajando para poder una zona techada.

“Hace 6 años que no podemos techar. No puede ser. Se hizo mucho pero no podemos techar porque no tenemos plata. Golpeamos puertas y puertas pero nadie te contesta. 6 años. Yo soy extranjera y vengo aquí a llorar y gemir por favor con 90 años para que podamos tener un centro de rehabilitación para los chicos”, dijo.

Se dirigió directamente a los legisladores, y les pidió “por favor que pongámonos las manos en el corazón y el bolsillo y ayudemos a los jóvenes”.

El Dr. Fresco y otros colaboradores en esta lucha contra las adicciones acompañaron el reconcimiento. El mismo reconoció las deudas que tiene el Estado con las personas que sufren adicciones y también en tratamiento a salud mental, pero refirió que -en la medidas de sus posibilidades- asisten a todos los que se acercan.

Afirmó además que tras una pequeña reducción de pacientes durante la pandemia, ahora están volviendo a subir considerablemente las personas que acuden por ayuda profesional, ya sea de manera voluntaria como también una gran mayoría por orden judicial.