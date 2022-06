Menor debía viajar para consulta médica, pero Migraciones no lo permitió, según denuncia

María Monserrat Dávalos, denuncia la retención en el Departamento de Migraciones del aeropuerto Silvio Pettirossi con la imposibilidad de viajar junto con un menor de edad. Ambos tenían previsto trasladarse a los Estados Unidos para acudir a una consulta médica agendada originalmente para 6 de julio. No pudieron viajar en esa fecha, por estar contagiados por COVID-19.

Dávalos expresó que, por fuerza mayor de salud, tuvieron que recalendarizar el viaje para el 22 de junio a las 01:00. Con el cambio de vuelo, verificaron la legalidad del permiso de salida del país con el menor y -según afirmó- no encontraron inconvenientes.

“El martes presentamos que el viaje pasó para el 22 de junio y la actuaria manifestó que la sentencia servía y podíamos viajar tranquilamente con el permiso de 10 días”, expresó la mujer a ABC Color. Detalló que, de acuerdo a la sentencia de permiso de salida del país del menor, se consignaba que el plazo sería computado desde la fecha de salida. Mencionó además a la actuaria judicial Daisy Patricia Cristaldo a quien le había consultado y esta confirmó que la sentencia tenía validez.

“Nosotros estamos viajando para una consulta médica y la chica de Migraciones recibió una orden de arriba”, denunció. Según explicó en Migraciones justificaron la medida en que ya pasó la fecha de la sentencia judicial. “Ellos omiten la parte que de dice el plazo será computado desde la salida. Más claro no puede ser”, expresó.

Ante este inconveniente, la mujer trae a colación la supuesta amenaza de cancelar el viaje que recibieron por parte del fiscal Aldo Cantero. Detalló que el menor le manifestó que Cantero dijo que haría suspender el vuelo porque tenía los contactos para lograrlo.

“Yo ahora haré una denuncia penal por violencia familiar y por maltrato psicológico. Anteriormente no hice una denuncia porque tenía miedo”, aseveró.

“La orden vino de la Arriola”, manifiesta

La denunciante manifestó que, tras la consulta con su abogado, lograron concluir que la orden de evitar la salida del país vino de Ángeles Arriola, directora general de Migraciones. Señaló que la directora tiene un hermano fiscal y que probablemente el pedido vino de ese lado.

La mujer y el niño perdieron el vuelo esperando impotentes en el aeropuerto. “Deberían de interpretar la resolución a favor del niño no en contra”, concluyó.

La versión de Arriola: “No tiene permiso de menor”

Al respecto, la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, negó que haya sido una orden suya lo que impidió que el niño pueda salir del país. “La señora tenía un permiso del menor hasta el 16 de junio y quiso salir esta madrugada, pero no puede salir porque no tiene el permiso”, declaró. “No es que yo prohíbo, no soy quién para prohibir a alguien salir. No tiene el permiso del menor y no puede salir”, agregó.

Fiscal Aldo Cantero afirma que el plazo del permiso feneció

El fiscal Aldo Cantero también indicó que la razón por la cual el niño no pudo partir rumbo a los Estados Unidos fue el vencimiento del permiso que otorgó para la salida del país, cuya fecha establecida era del 6 al 16 de junio.

El agente compartió la resolución del permiso de salida del menor, otorgado a la mujer por su parte, y en el mismo se observa que el Juzgado permite que el niño salga del país por un plazo de 10 días, desde el 6 hasta el 15 de junio.

Comentó que, incluso, advirtió a Dávalos sobre el fenecimiento del plazo y que debía solicitar ante un Juzgado de la Niñez la renovación del permiso. “El permiso estaba vencido y los de Migraciones iban a incurrir en un desacato si dejaban salir al menor. La señora lo que debía hacer es solicitar un nuevo permiso del menor y el juez le debía otorgar los días correspondientes. Esta señora está molesta porque no sabe el procedimiento por lo visto”, sostuvo.