Denuncian maltrato en colegio de Asunción y MEC separa del cargo a directora

La directora de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación (MEC), Sonia Escauriza, explicó respecto a la situación en el colegio Asunción Escalada que “hay una denuncia de una mamá de la institución, que hizo también la denuncia a la Fiscalía. Cuando tenemos hechos de esa naturaleza, desde la Dirección de Niñez remitimos a Asesoría Jurídica para que abran un expediente de consolidación de denuncia”.

“Interín se indaga la veracidad de la denuncia, la Supervisión aplica la resolución 22446, por la cual nosotros apartamos del lugar a la persona denunciada mientras se verifica, se trabaja la denuncia para ver la veracidad. Como medida cautelar utilizamos, para que la persona no esté en contacto con niños y adolescentes, en casos de abuso y maltrato”, añadió Escauriza.

La representante del MEC explicó que la directora, Alice Leguizamón, pasó a la parte administrativa de la Dirección Departamental de Capital mientras se corroboren los hechos. Explicó que, en este caso, la denuncia que se presentó igualmente en la Fiscalía, indica “maltrato físico y verbal” en contra de la directora y de un docente del colegio Asunción Escalada.

Por su parte, la directora Leguizamón contó que todo sucedió entre el jueves de la semana pasada y el martes pasado, cuando la apartaron del cargo. Detalló que recibió una disposición de la Supervisión de apartar de un curso a un docente denunciado por supuesto maltrato verbal a una alumna.

Para que el curso no quede sin maestro, la directora dice que pidió que él siga enseñando pero bajo la supervisión de otras dos profesionales de la institución, pero como la Supervisión insistió y le amonestaron por no haber cumplido la disposición, ella separó al profesor.

“Me quitaron del colegio hasta que yo demuestre mi inocencia”

Esta decisión, afirma Leguizamón, llamó la atención de varios alumnos y padres, que defendían al profesor y por ello se realizó una reunión. “Yo les expliqué que recibí una indicación, hay una denuncia fiscal y que no estaba en mis manos solucionar esto”, indicó la directora.

Leguizamón agregó que en diálogo con los alumnos, preguntó a una estudiante si finalmente le había entregado a ese profesor el pendrive que le había pedido y si había recibido una calificación, a lo que la alumna respondió que sí. ”Y solamente por preguntar ese hecho, es que me están acusando de que supuestamente ella es la menor y de que a ella le expuse”.

“Me quitaron del colegio hasta que yo demuestre mi inocencia. Eso dice la nota que me enviaron, pero es confuso, porque yo nunca recibí la notificación de una denuncia en la Fiscalía, no conozco de qué se trata, estoy contratando un abogado penalista. Sé que es un supuesto maltrato, pero ellos ya me condenaron. Avasallaron la oficina, me secuestraron ahí hasta que yo saque todas mis cosas”, indicó la directora.

Acoso y abusos en el Técnico Javier

Por otro lado, la directora Sonia Escauriza afirmó que ya el MEC intervino en la denuncia de acoso y abusos denunciados por alumnas y alumnos del Colegio Técnico Javier. “Ahí tenemos un caso de acoso, denuncian a dos docentes los alumnos, pero estamos en busca de las víctimas”.

“Queremos saber exactamente qué es lo que pasó, tratar de llegar a las víctimas para saber, y escucharles a los docentes también. La denuncia formal está, y están los dos docentes identificados. La dirección ya tomó en ese sentido las providencias”, añadió Escauriza.