Explosión fue por agua y basuras acumuladas, dice ANDE

El director de Distribución de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Guido Chávez, explicó que al realizar la reparación de los cuatro puntos donde se generaron explosiones subterráneas encontraron pérdida del aislamiento del circuito. “Pudo ser debido a la antigüedad de los cables de media tensión. Gracias a Dios no ocasionó la explosión de transformadores, lo que se vio fue la explosión de los aisladores terminales en algunas casetas subterráneas”, puntualizó.

Así también, explicó que la probable causa fue el agua, puesto que no existen sistemas de desagüe acordes para el microcentro de Asunción. Además, encontraron acumulación de basuras, lo cual generó la falla en la bomba de desagote.

Sobre el porqué no fue detectada la falla antes de la explosión, aseguró que ocurrió antes de que se llegue a la fecha de mantenimiento para ese puesto de distribución que fue afectado. En cuanto a las pérdidas económicas, indicó que los equipos dañados no son muy costosos y la mayor afectación se dio en la distribución de la electricidad. “Hay una pérdida, principalmente el no suministro de energía y la incomodidad que tuvo toda esa gente que estuvo sin energía todo ese tiempo”, manifestó.

Inversión para cableado subterráneo

En otro momento, resaltó que son conscientes de la necesidad de renovar muchos equipos y cableados antiguos dentro de la ciudad de Asunción.

“Hay que meter tecnología en varias instalaciones en el centro, tenemos que hacer esas inversiones que no son pocas y estamos elaborando un proyecto para ver cuáles son las mejores tecnologías que tenemos para la infraestructura del microcentro, para que sea completamente subterráneo en un futuro y no tengamos que tener este tipo de situaciones como las de ayer”, agregó en contacto con ABC.

