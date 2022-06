Video: El impresionante momento en que explota una vereda del microcentro de Asunción

Este miércoles, ocurrieron al menos cuatro explosiones de transformadores subterráneos de la Ande dejando sin energía eléctrica al microcentro de Asunción hasta la tarde. Una de estas explosiones ocurrió en la sede de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, situada sobre las calle Eduardo Víctor Haedo e Independencia Nacional.

Otra tuvo lugar en la vereda del edificio Ypacaraí, sobre la calle Alberdi, entre Haedo y Humaitá, a metros del colegio Dante Alighieri.

Este hecho quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado de la zona y en las imágenes se puede observar el momento preciso en que se dio la explosión. La fuerza del estallido subterráneo y la vibración hacen que los adoquines de la vereda se eleven y la acerca queda quebrada. Luego de esto se puede ver como una espesa humareda comienza a salir del suelo.

En las inmediaciones hay vehículos estacionados que no sufrieron daños y afortunadamente en al momento de la explosión no había allí transeúntes, por lo que no hubo personas heridas.

Uno de los vecinos de la zona, comentó a ABC Color que al menos una hora antes del estallido, el barrio se quedó sin energía eléctrica, por lo que llamaron a la Ande para hacer el reclamo respectivo. No tuvieron respuesta pese a la insistencia. Además, ya estaba saliendo humo de una de las rejillas.

Según mencionó, hicieron al menos siete llamadas a la Ande sin ser atendidos y luego se dio el estallido. Llamaron al 911 donde tampoco tuvieron atención, conforme afirmó.

Minutos luego de la explosión llegó un técnico de la Ande, quien manifestó que iría a “cortar la energía” para evitar que el incidente pase a mayores. Posteriormente llegaron otros dos vehículos con funcionarios de la estatal, estos tomaron fotografías e hicieron videos, pero no realizaron verificaciones.

Vecinos preocupados por causas de la explosión

Actualmente, ya fue restablecido el servicio de energía eléctrica pero los vecinos quedaron preocupados porque hasta el momento no se hicieron excavaciones para determinar qué fue lo que ocasionó el estallido.

“Estuvimos sin energía desde las 8:54 hasta las 10:37, al momento de la explosión, que volvió. Eso es la raro que nos quedamos sin luz, no explotó. Cuando volvió la luz, tras la explosión, ahí realmente volvió, pero no han venido a reparar todavía”, afirmó. También dijo que desde la Ande fueron avisados de que harán cortes de energía durante el día mientras realizan las verificaciones.

Jimmy Vargas, de la Tercera Compañía de Bomberos de Sajonia, quien intervino en el incendio en la Abogacía del Tesoro comentó esta mañana que además de la explosión del transformador en este edificio, otros dos transformadores estallaron en el barrio: el edificio de Instituto de Previsión Social (IPS) y en una casa de cambios que está instalada en la misma cuadra.