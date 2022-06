No inició juicio oral contra líder de “escrachadores”

“Yo me presenté para enfrentar el juicio oral tal como está indicado en la notificación que me hicieron llegar, que fijó para el día 27 de junio a las 08:00, pero no compareció la otra parte, por eso no se realizó la audiencia”, sostuvo Óscar Flecha.

El procesado se presentó a Tribunales acompañado de su defensora legal, la abogada Silvia Salinas, y un reducido grupo de integrantes del grupo que lo acompaña en las denuncias públicas y escraches contra políticos y funcionarios públicos.

“En abril pasado el juzgado penal de Garantías me impuso algunas condiciones como medidas alternativas a la prisión, entre ellas la obligación de comparecer ante un juicio oral y público en fecha 27 de junio a las 08:00″, sostuvo el querellado.

El Tribunal de Sentencia unipersonal que debe entender en el caso está integrado por la jueza Claudia Scappini, a quien había recusado por existir un impedimento legal motivado en amistad con el querellante.

“La jueza se inhibió, manifestó amistad y trato frecuente con la querella y que está en juego su imparcialidad, pero igual la Cámara de Apelaciones, le confirmó violando el artículo 16 de la Constitución, que garantiza mi derecho de ser juzgado por un juez competente e imparcial”, señaló Flecha.

El exgobernador Schmalko había promovido una querella autónoma contra Flecha en marzo del año pasado, por el presunto hecho punible de difamación y calumnia, como reacción a una manifestación pública realizada por la organización.

El 21 de diciembre del 2020 la CUDI había montado en la Plaza de Armas una alegoría al “árbol de la corrupción”, consistente en una especie de árbol de Navidad adornado con fotografías y nombres de políticos, que en ese momento soportaban denuncias por hechos de corrupción pública, o habían sido condenados por algún ilícito.

Entre los “adornos” figuraban, además, el gobernador Schmalko, los diputados itapuenses Edgar Ortiz (PLRA), Walter Harms (ANR cartista), Colym Soroka (ANR Añetete), y algunos intendentes y ex intendentes.

En marzo de 2021, Schmalko presentó querella contra Flecha, bajo patrocinio del abogado Miguel Oscar Leiva. Luego, en el mes de noviembre, después de varias semanas de permiso por razones de salud, finalmente renunció al cargo, y fue reemplazado por el actual gobernador, Cristian Brunaga (ANR cartista),

Están confundidos

El abogado de la querella, Miguel Oscar Leiva, sostuvo que el querellado, Oscar Flecha, y su defensa “están confundidos” pues no existió ninguna notificación para que hoy se presenten a juicio oral. Nosotros no fuimos notificados de ningún juicio oral, y ni siquiera todavía sabemos quién es el juez de la causa, señaló.

Refirió que Flecha había presentado algunas recusaciones, y que no se había presentado a audiencia de conciliación, razón por la cual había sido declarado en rebeldía. Esta condición de rebeldía, sin embargo, se levantó tras su comparecencia ante el juzgado penal de garantías, en abril pasado, y debía realizarse una nueva audiencia conciliatoria. Creo que están confundidos, expresó.