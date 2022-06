Político se disculpó con dibujante por usar sin permiso su ilustración

José Ocampos, precandidato a senador por el movimiento colorado Honor Colorado (HC), afirmó que la utilización sin autorización de la ilustración del dibujante Enzo Pertile en la tapa de su libro fue de “buena fe” y porque estaba en desconocimiento sobre la autoría de la misma.

Indicó que, aunque la imagen no está patentada, respeta los deseos del ilustrador, quien pidió que su trabajo no sea usado en publicaciones vinculadas a la política.

Según señaló, la responsabilidad del diseño de la tapa de su libro “El Partido Colorado-La pasión de una causa” fue de la serigrafía que contrató para imprimir el material.

En ese contexto, mencionó que tras los reclamos de Pertile no utilizará la imagen, porque este le refirió que no quiere que su trabajo se use para este libro. “Yo no tuve intención de esto. Si piensa de otra manera, si está dentro de mis posibilidades de llegar a un acuerdo -y me dijo que no-, yo respeto su opinión (sic)”, dijo a ABC Cardinal.

Lea más: Un análisis del conflicto del río Pilcomayo

El libro no se presentó

Ocampos afirmó que sólo cinco unidades fueron impresas con dicha portada y que verificará que para las siguientes publicaciones se cambie la imagen. “Lo bueno es que no se imprimió. Iba a ser una tirada de 500 ejemplares que yo iba a financiar; es un sueño que iba a cumplir”, acotó.

De acuerdo a sus declaraciones, fue la serigrafía “Doldán” la encargada de la elaboración de la tapa del libro, que finalmente será modificada.

¿Qué dijo el dibujante?

Cabe mencionar, que en sus redes sociales, Enzo Pertile escribió un descargo en el que ratificó su negativa a que su dibujo sea utilizado en materiales referidos a la política.

Comentó que no pidió resarcimiento económico por el uso de su trabajo y que no quiere que se use la imagen, por una cuestión ética.

“Sobre el punto, nada más quería aclarar que no le he pedido al señor Ocampos ningún tipo de resarcimiento económico alguno, (que no deseo ni me interesa) y que por una firme cuestión de ética me veo obligado únicamente en solicitar que dicha imagen no sea vinculada o relacionada a movimiento político de cualquier índole”, escribió en Twitter.

Lea más: Alliana legaliza “planillerismo” de un precandidato a senador por HC

Respetar los derechos de autor

En otro punto, el autor hizo hincapié en que el incidente debe servir como recordatorio de la importancia de respetar los derechos de autor.

“Involuntario o no, el autor prometió subsanar el error, así que sin más y dando vuelta la página solo resta remarcar una vez más la tarea pendiente que tenemos los paraguayos sobre el respeto que se merecen los derechos de autor en este país”, refirió.