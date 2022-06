Condenan a pareja que asesinó al joven futbolista guaireño Bernardo Ortiz

El Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Víctor Ortigoza (Presidente), Julio Alfonso y Paternio Vera, por unanimidad resolvió condenar a 21 y 27 años de cárcel a Jessica Analía Rojas y su pareja Ulises Miguel Caballero Osorio, respectivamente, tras comprobarse en juicio que fueron los responsables del crimen del joven futbolista guaireño Bernardo Ortiz Benítez (18).

El pelotero había sido encontrado sin signos de vida a un costado de la calle en la compañía Jorge Naville de Mbocayaty del Guairá con dos disparos con arma de fuego.

A pesar de la condena lograda por la representante del Ministerio Público, María Agustina Unger, quien había solicitado la pena máxima de 30 años, los familiares de la víctima mostraron su desacuerdo teniendo en cuenta que exigían se aplique la pena más alta.

Lea más: Matan de un tiro a joven guaireño

“Sinceramente no estoy tan conforme, yo pido más, pero ya está hecha por fin esta justicia que estuvimos buscando con mi mamá, con mi familia completa, estamos muy felices por eso, pero a la vez tristes porque no le vamos a recuperar a él”, expresó la hermana de Bernardo, Mariza Ortiz.

De la misma manera, la madre de la víctima, María Angélica Benítez, dijo: “Hoy le digo a mi hijo que en paz descanse, por más que sea poca la condena ya es algo, no le vamos a recuperar más y quedamos así para siempre.

Casi después de cuatro años se resolvió todo, difícilmente, pero se dio. Donde miro tengo recuerdos de él, en el juicio y todo me venían recuerdos de su risa y me daban fortaleza, de cuando él me decía que no me preocupe por nada, él tenía muy buen corazón, no falló con nadie, era muy especial y ahora por fin va a descansar en paz”, exclamó la madre.

Lea más: Exigen justicia para futbolista guaireño asesinado

Antecedentes del asesinato de Bernardo Ortiz

Según el relato fáctico del Ministerio Público, el 12 de agosto del 2018, el joven futbolista de 18 años Bernardo Ortiz fue citado por la hoy condenada Jessica Analía Rojas en la ciudad de Mbocayaty del Guairá, donde iba a conocerla; una vez en el lugar se encontró con que la mujer estaba acompañada del también ahora condenado Ulises Miguel Caballero Osorio, ambos lo habrían asesinado y le robaron el vehículo en el que estaba.

El cuerpo de Ortiz fue encontrado al día siguiente a un costado de la calle en la compañía Jorge Naville de Mbocayaty con dos impactos de bala en la espalda.