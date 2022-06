Consejo de Itaipú se reúne sin tener tarifa consensuada

El director general paraguayo de la Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres Cardozo, reconoció que la representación de nuestro país se presentará hoy en la reunión del Consejo de Itaipú sin haber llegado a un consenso sobre la tarifa del 2022.

“Hasta ahora no está previsto. Las negociaciones son fluidas, pero hoy no está en agenda (definición de tarifa)”, afirmó en principio, pero posteriormente mencionó que el tema más importante a tratar en la reunión de hoy gira en torno a la definición de los precios.

Lea más: Abdo abre paraguas y habla de punto intermedio respecto a la tarifa de Itaipú

Cáceres dijo que en la fecha no será fijada una nueva tarifa pero que se está muy cerca de llegar a un consenso mediante el cual se podría establecer una “tarifa intermedia”. “Estamos muy cerca del acuerdo. Creemos que nos reuniremos este mes para cerrar. Las negociaciones están fluidas. Estamos trabajando en la tarifa intermedia”, señaló.

Igualmente, indicó que van a aprovechar la participación de varios ministros de Brasil que están en el consejo para seguir con los diálogos y el acercamiento de posiciones.

Reemplazo de Eletrobrás

En otro punto, Cáceres comentó que en la reunión los representantes de Brasil deben presentar a la empresa que sustituirá a Eletrobrás en el organigrama de Itaipú. “Obviamente, por los cambios que se han dado, habría una sustitución”, acotó.

¿Cuál sería la tarifa intermedia?

Con respecto a la “tarifa intermedia” que se estaría estableciendo, el director indicó que sería un punto intermedio entre lo que ambos países proponen.

El lado paraguayo propone mantener la tarifa de US$ 22,6 kW/mes, mientras que los brasileros proponen pagar US$ 18,95 kW/mes, considerando la disminución del servicio de la deuda para este año. “Estaríamos en US$ 20,7 más o menos”, refirió.

En ese sentido, manifestó que existen detalles que cada equipo está analizando, atendiendo a la urgencia de establecer los montos. “Hace 6 meses que estamos sin tarifa. Mientras no tengamos el acuerdo, vamos a seguir dialogando y negociando. Itaipú no tiene tarifa en este momento. Se paga a cuenta. El que pagó de más tendrá un crédito. El que pagó menos asumirá la diferencia”, expresó.