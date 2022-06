El Consejo de Administración de Itaipú se reúne hoy pero la tarifa no está en agenda

“En pauta figuran otros temas que mañana (por hoy), una vez concluida la reunión, se darán a conocer a la opinión pública”, indicaron desde la dirección de Comunicación de la binacional.

Cabe recordar que, debido al desacuerdo respecto al monto de la tarifa entre el gobierno de Paraguay y de Brasil, hasta la fecha la hidroeléctrica no definió su presupuesto para el año en curso, a pesar de que ya está por empezar el séptimo mes del año. Mientras el lado paraguayo de la entidad proponía, en principio, mantener la tarifa de US$ 22,6 kw/mes, el lado brasileño ya empezó a pagar a cuenta, US$ 18,95 kW/mes, considerando la disminución del servicio de la deuda para este año.

Habitualmente, en la reunión del Consejo de Administración de Itaipú en agosto, se empieza a hablar de la tarifa para el siguiente año, por lo que se esperaba que en el encuentro de hoy hubiera ya algún acuerdo respecto al precio de la potencia de 2022.

