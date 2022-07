Gobernador de Guairá renuncia y Junta convoca a sesión de urgencia

La Gobernación del Guairá se encuentra actualmente bajo intervención por parte del Poder Ejecutivo. El jefe departamental, el cartista Juan Carlos Vera, fue acusado de mala adminsitración del fondo COVID-19, entre otras irregularidades.

La nota que consigna la renuncia de Vera fue presentada esta mañana ante la Junta Departamental por uno de sus miembros, el concejal Víctor Fernández (ANR, FR).

El concejal oficialista explicó que fue avisado sobre la dimisión por parte de la escribanía donde el gobernador presentó su renuncia indeclinable.

La renuncia de Vera, la cual fue presentada por el concejal Fernández, fue consignada ante la escribana María Magdalena Gómez, el pasado miércoles 29 de junio.

Alegan que renuncia es auténtica

Víctor Fernández fue consultado si el gobernador no debería presentar su renuncia de forma personal, a lo que respondió que no. “Tenemos un reglamento interno que dice lo contrario; se hicieron los trámites normales, una renuncia se hace ante escribanía y eso ocurrió con él. Entonces tuve que apersonarme en la escribanía para retirar el documento y presentarlo. Me llamó la escribana y me dijo que había documento para la Junta”, expuso.

Agregó que el documento es auténtico y no una “renuncia mau”, alegando que cuenta con la venia de una escribana pública.

La Junta departamental ya convocó a una sesión de urgencia para tratar la renuncia de Vera, según informó el corresponsal de ABC Carlos Ávalos.

No obstante, el presidente de la Junta Departamental, Guido Girala (PLRA), pretende no tratar la nota de renuncia, pese a una mayoría de los concejales que buscan finiquitar la renuncia este sábado y elegir un gobernador interino en reemplazo Vera.

Gobernador confirmó renuncia

El gobernador cartista posteriormente se presentó a la sede de la Junta y confirmó su renuncia. No obstante, indicó que recién el martes lo hará de forma oficial.

“He decidido renunciar y es cierto que ya lo hice previo acuerdo ante escribanía, pero eso debe ser presencial y lo quiero hacer en forma en la sesión ordinaria del martes”, declaró.

Atendiendo que los concejales ya convocaron a sesión de urgencia para este sábado a fin de tratar la renuncia, Vera indicó que “tendrán su oportunidad el día martes. Ahí van tener su oportunidad de ponerse de acuerdo y elegir el sucesor”.

Falta de garantías en intervención

Sobre la razón de su renuncia, el gobernador indicó que “he decidido renunciar por la falta de garantías en esta intervención”.

“El mismo interventor está imputado por otras gestiones que ha hecho. El Ejecutivo debería haber nombrado a una persona de una foja limpia, que sea muy imparcial”, añadió.

También alegó que la persecución al personal departamental, en el marco de la intervención, es otra de las cuestiones que motivó a su renuncia.

El interventor Pablo Vera, quien lleva adelante la auditoría a la Gobernación del Guairá, tiene prohibición de operar en bancos, por lo que no puede firmar cheques para disponer de los recursos de la institución.