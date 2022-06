Incertidumbre por posible renuncia del gobernador del Guairá

Un tenso ambiente se vive en la Gobernación del Guairá con la inminente intervención de la institución, aprobada días atrás por mayoría de 44 votos a favor en la Cámara Baja, ante denuncias de corrupción y supuesto despilfarro de los US$ 2.000.000 de los fondos covid-19 que debían ser utilizados para la reactivación económica del departamento.

Tanto los funcionarios como la ciudadanía guaireña se encuentran en incertidumbre, ya que corrió el rumor de que el cuestionado gobernador colorado cartista, Juan Carlos Vera Báez, presentaría su renuncia al cargo.

El Ejecutivo convocó a una conferencia de prensa esta mañana donde presumiblemente iba a anunciar su renuncia al cargo, con lo que se sospecha buscaría frenar la designación de un interventor y que se audite su gestión, denunciada por hechos de corrupción, despilfarro del dinero público, malversación y otras irregularidades, sin embargo, a última hora canceló la convocatoria.

Renuncia no implica blanqueo

Sin embargo, la Ley N°317/94 que reglamenta la Intervención a los gobiernos departamentales y municipales, en su artículo N° 12 claramente habla sobre la acefalía.

“Si resultare la acefalía del Gobierno Departamental o Municipal, las funciones serán ejercidas, provisionalmente, hasta la elección de las nuevas autoridades, por funcionarios designados por la Cámara de Diputados”, es decir que si el gobernador renuncia al cargo, la intervención igualmente proseguirá su curso.

La ley es clara, lo que se audita es la gestión frente a la institución municipal, no a la persona y por más que renuncie lo actuado con anterioridad no deja de ser desprolijo.

Sin quorum

La Junta Departamental del Guairá también convocó a una sesión extraordinaria para las 10:00, pero los concejales no se presentaron a hora. Siete de los 14 ediles departamentales se presentaron casi una hora después y el reglamento establece que “solo habrá 30 minutos de tolerancia”, por lo que el presidente del pleno, Guido Girala (PLRA), levantó la sesión por falta de quorum.

El único punto del orden del día era tratar la intervención de la Gobernación del Guairá aprobada por mayoría de 44 votos por la Cámara de Diputados, con el fin de conformar un equipo de trabajo para acompañar al futuro interventor que debe ser designado por el Poder Ejecutivo, que hasta la fecha no se ha realizado.

Pero ante la especulación de la renuncia de Vera, los ediles no se presentaron por temor a que se designe de forma apresurada al futuro reemplazo de Vera.

“No hay nada concreto sobre la renuncia del gobernador y no sabemos si habrá, eso es lo que enturbió la sesión de hoy y no vinieron los compañeros. La intervención se hace para recomendar o no la destitución y una renuncia sería algo razonable para cortar la intervención, sería una salida interesante que podría dar tranquilidad en la Gobernación que es lo que queremos hoy, dar tranquilidad a los funcionarios y a la ciudadanía”, explicó el presidente Guido Girala.

Se presentaron los concejales liberales Guido Girala (presidente), Juan Rojas, Inocencia Ruiz Díaz y Rutilio Meza, además de los colorados cartistas Edgar Chávez y Richart Peralta, además de Carlos Caballero (FG). Se ausentaron los colorados oficialistas Víctor Ortigoza, Jorge Vázquez, Magdalena Benítez, Víctor Fernández, Cristina Echauri y Lilian Martínez, además del liberal Luis Duré.

