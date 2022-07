Fiscalía pide 6 años de cárcel para ex diputado Soler por supuesta extorsión

El fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó hoy sus alegatos finales en el juicio oral y público, y pidió una condena de 6 años de cárcel para el exdiputado por el Partido Patria Querida y exdirector de Créditos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Carlos María Soler Cano, por la supuesta comisión de los hechos punibles de extorsión y tráfico de influencias.

Asimismo, para el exdirector regional del Indert en el Chaco, Pedro Enrique Gómez de la Fuente Antúnez, el agente del Ministerio Público solicitó una pena de 4 años y medio de cárcel por el presunto delito de extorsión.

El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Elsa García (presidenta), Yolanda Morel y Claudia Criscioni, convocó a las partes partes para este miércoles 6 de julio, a las 8:30, a fin de que las defensas presentes sus alegatos finales. Posteriormente, el colegiado se retirará a deliberar y luego dictará su veredicto sobre la causa.

Pidieron US$ 125.000 dólares para adjudicar tierras en el Chaco

Según la acusación del Ministerio Público, en octubre de 2019 el estanciero Albino Méndez denunció que el exdiputado Carlos María Soler le pidió una coima de US$ 25.000 para rever la anulación de la adjudicación de un inmueble del Indert en el Chaco, y US$ 100.000 para titular dicho lote junto a otro terreno. Es decir, el pedido total fue por US$ 125.000.

Uno de los inmuebles iba a ser titulado a nombre de Nathalia Méndez Acevedo y el otro a nombre de Diego Méndez Acevedo, los hijos del denunciante, quien en su declaración en el juicio oral y público puntualizó que el proceso había quedado sin efecto porque no pagó la supuesta coima solicitada por los altos funcionarios del Indert.

El fiscal Leonardi Guerrero indicó que mediante la declaración de Albino Méndez en el juicio oral y la producción del cruce de llamadas y mensajes de texto entre el denunciante y Soler, el Ministerio Público probó que por el título de cada uno de los dos inmuebles los acusados pidieron la suma de 50.000 dólares y por dejar sin efecto la anulación de la adjudicación de uno de los inmuebles, otros 25.000 dólares.

El estanciero Albino Méndez declaró que llegó a entregarle a Soler dos cheques, uno por G. 100 millones y otro por G. 60 millones, que a su vez el entonces director de Créditos del Indert entregó a Gómez de la Fuente para efectivizarlos. Sin embargo, los cheques no fueron efectivizados, según resaltó el agente del Ministerio Público.

“El señor Soler logró revertir la anulación de la adjudicación del inmueble en solo 6 días, mediante el contacto que tenía con Gómez de la Fuente. Con esta conducta se concreta el tráfico de influencias”, resaltó el agente del Ministerio Público.