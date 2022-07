Tribunal debe dictar sentencia a exdirectivos del Indert, hoy

Para las 9:30 de hoy se tiene previsto el inicio de la última etapa del juicio oral y público que afronta el exdiputado de Patria Querida y exgerente de Créditos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Carlos María Soler Cano, así como el exdirector regional del ente en el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente.

Ambos fueron acusados por la supuesta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima), por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Leonardi Guerrero.

En la jornada el representante del Ministerio Público hará la presentación de sus alegatos finales, acompañados de su petitorio de pena para Soler y Gómez. Seguido a ello, los abogados defensores también presentará sus alegatos finales y su petitorio al colegiado.

Después de escuchar los argumentos de las partes, el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Elsa García (presidenta), Yolanda Morel y Claudia Criscioni, pasará a deliberar para luego dar a conocer la sentencia que recaerá sobre los dos acusados.

Otros hechos punibles

Cabe señalar que, durante el desarrollo del juicio la Sala Constitucional integrada por los ministros Víctor Ríos Ojeda, Antonio Fretes y César Diesel Junghanns, había rechazado una excepción de inconstitucionalidad que presentaron ambas defensas y ratificó la advertencia que hizo el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Elsa García (presidenta), Yolanda Morel y Claudia Criscioni, que la conducta de Soler también podría configurarse en tráfico de influencias y la de Gómez de la Fuente en el delito de extorsión.

Acusación de Fiscalía

Según la acusación del Ministerio Público, en octubre de 2019 el estanciero Albino Méndez denunció que el exdiputado Carlos María Soler le pidió una coima de US$ 25.000 para conservar dos lotes del Indert en el Chaco, y US$ 50.000 para cada uno de los títulos de ambos inmuebles. Es decir, el pedido total fue por US$ 125.000.

El fiscal Leonardi Guerrero sostiene que la hija de 18 años y el hijo de 20 años iban a ser beneficiados con los terrenos que pretendía conservar el denunciante, quien puntualizó que el proceso había quedado sin efecto porque no pagó la supuesta coima solicitada por los altos funcionarios del Indert.

Mediante la declaración de Albino Méndez en el juicio oral y la producción del cruce de llamadas entre Soler y Gómez de la Fuente, así como mensajes de texto que intercambiaron el exdiputado por Patria Querida y el denunciante, el Ministerio Público probó que por el título de cada uno de los dos inmuebles los acusados pidieron la suma de 50.000 dólares y por dejar sin efecto la anulación de la adjudicación de los inmuebles, otros 25.000 de la moneda americana.

El estanciero Albino Méndez afirmó que llegó a entregarle a Soler dos cheques, uno por G. 100 millones y otro por G. 60 millones, que a su vez el entonces director de Créditos del Indert le entregó a Gómez de la Fuente para efectivizar.