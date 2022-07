Intendente “Nenecho” sigue amenazando a ciudadanos en redes

Constantemente se viralizan en redes sociales respuestas violentas del intendente de Asunción, “Nenecho” Rodríguez. Hoy, nuevamente, un ciudadano amaneció con mensajes agresivos de Nenecho, quien lo desafiaba a un “mano a mano” y hasta le realizó dos llamadas perdidas a través de Instagram.

Todo surgió luego de que un ciudadano, identificado como “Jota” Galeano, publicara en Instagram un video en el cual consultaba si Rodríguez sigue estando a cargo de la Municipalidad de Asunción y se quejaba del mal estado de las calles de la ciudad capital. “¿Vos pio no tenés vergüenza?”, le preguntaba al jefe comunal.

A raíz de ello, el intendente no solo le mandó mensajes al privado, sino que también lo desafió a través de comentarios públicos. “Le desafío a este impresentable, loquito”, “avisame dónde y cuándo me encuentro con este impresentable”, indican algunos de los mensajes.

“Sinceramente una verdadera vergüenza y falta de madurez la de este tipejo. Con esta actitud inmadura y vergonzosa nos demuestra plenamente una vez más su ineptitud y ‘bodria’ capacidad para ocupar un cargo para el que la ciudadanía lo escogió. No tenés la suficiencia intelectual para bancarte las puteadas y las críticas de la gente que está podrida de tu inoperancia como intendente, que no te queda de otra que ofender. ¿Faltarle el respeto a mujeres que ni conocés y desafiar a moquete, como un bolzal chiquilín? (sic)”, cuestionó el afectado.

Conocido por su agresividad en redes sociales

Cabe resaltar que no es la primera vez que personas se quejan de recibir mensajes violentos y muchos de ellos a la madrugada por parte de Rodríguez. Por ejemplo, @roberpedrozo en marzo pasado publicó en Twitter los mensajes en los cuales Nenecho le calificaba de “charlatán” y le cuestionara que no tiene su registro de conducir de Asunción, dando a entender que por ello no puede quejarse del mal estado de las calles. “Te hacés muy del macho en las redes, desubicado”, le envió el jefe comunal.

Así también, muchos reportaron que han sido bloqueados por la máxima autoridad de la ciudad, quien no tolera las quejas o los reportes que realiza la ciudadanía ante las problemáticas que giran en torno a la Capital.