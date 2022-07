Hartos de gestión de Nenecho, convocan a manifestación

Ante las diferentes polémicas que rodean a la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) y la Junta Municipal, donde la mayoría de los concejales responde al jefe comunal, grupos ciudadanos se organizaron para protestar mañana en el palacete municipal.

La ex candidata a la Intendencia de Asunción, Johanna Ortega, explicó que ambientalistas, líderes ciudadanos y políticos y bañadenses, asistirán mañana a la convocatoria para mostrarse en contra de la ordenanza “salvadora” de Nenecho que plantea la subasta de terrenos municipales en la Costanera de Asunción. La venta sería un intento desesperado de recaudar ante el mal estado financiero de la municipalidad.

Ortega criticó a Rodríguez alegando que el mismo es “incompetente” tanto como intendente como también siendo político. Apuntó sobre la situación financiera de la comuna que la administración necesita recaudar más y que esto no lo va a lograr mientras no sea transparente. Refirió que recién ahora se conoce la nómina de funcionarios y cuánto se gasta en ellos, debido a que Nenecho estuvo de viaje y el jefe interino decidió publicarla.

La ex candidata a la Intendencia argumentó que Nenecho no es un buen político, ya que no sabe recibir las críticas de la ciudadanía.

Hartos del hacinamiento y el descontrol en el mercado

La Asociación de Comerciantes del Mercado 4 también anunció que estará presente en la municipalidad de manera a manifestarse. Antonio Acosta, representante, explicó que están hartos del “hacinamiento y el descontrol” en el que se encuentra el sitio comercial. Piden el respeto de la ordenanza 551/15, que regula el mercado. Además indicó que se han dado permisos para realizar ferias cerrando las calles y afectando el tráfico, lo que a su vez afectó las ventas de los comerciantes formales.

Nenecho amenaza a quienes lo critican

Constantemente se viralizan en redes sociales respuestas violentas del intendente Rodríguez. Esta semana nuevamente un ciudadano amaneció con mensajes agresivos de Nenecho, quien lo desafiaba a un “mano a mano” y hasta le realizó dos llamadas perdidas a través de Instagram.