Intendente “Nenecho” justifica violencia y amenazas en redes

El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez se refirió a las publicaciones sobre las amenazas que profirió vía redes sociales contra un ciudadano, quien había cuestionado su gestión y el mal estado de las calles de Asunción.

En contacto con ABC Cardinal desde Israel, el jefe comunal justificó su actitud señalando que “no tengo por qué tolerar esto”. “Soy una personal frontal, que responde en la medida de las preguntas”, refirió.

“Hace rato tenemos lío con él”

Sobre el episodio de violencia y amenazas de ayer, aseguró que ya tiene un historial de confrontación virtual de larga data con el ciudadano identificado como “Jota” Galeano. “Hace rato tenemos lío; él me cuestiona a mí como persona, son cuestiones personales, no cuestiones que atañen a la función que desarrollo”, argumentó.

De esta manera, señaló que “si me dicen sos un hijo de pu..., ladrón, no tengo por qué responder (de manera amable). Respondí de la misma forma en que me cuestionó”.

Nenecho insistió en que “yo no tengo problemas y asumo las críticas sobre la problemática de la ciudad, pero no tengo por qué aguantar insultos a la parte personal”.