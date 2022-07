Juró juez de faltas de la comuna nepomucena

La nueva jueza de faltas Zulma Pavón y la actuaria Noelia Espínola, juraron ante el presidente de la Junta Municipal de esta localidad, Aníbal Silvero Rivas.

La Junta Municipal en marzo pasado ya había designado como juez de Faltas a un profesional abogado de la ciudad de Villarrica, Arnaldo Vera, quien no cuenta con experiencia en la profesión porqué es comerciante y su único mérito es ser yerno de un político oficialista. Vera no asumió el cargo alegando que el sueldo no le satisfacía.

Tras un nuevo proceso de selección fue nominada Zulma Pavón como juez de Faltas y Noelia Espínola como actuaria.

Según los contribuyentes, las nuevas funcionarias tienen muchas tareas “pendientes” como por ejemplo la liberación de la vereda de la ciudad. Los comerciantes utilizan la acera como depósito, como exhibidora de mercaderías y los transeúntes deben utilizar el asfaltado para caminar, a peligrando su vida.

También las violaciones a las leyes de tránsito, personas que conducen a diario en contramano, gente que cruza los semáforos en rojo, motociclistas sin casco, vehículos sin luces, que deben ser castigados, indicaron.

Las nuevas funcionarias prometieron el mejor desempeño posible para que el orden reine en el Municipio de San Juan Nepomuceno. El cumplimiento de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y las ordenanzas, será nuestra prioridad, aseguró Zulma Pavón.