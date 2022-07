Médicos extranjeros cuestionan proceso de homologación de títulos

Médicos extranjeros cuestionan el nuevo proceso de homologación de títulos de grado de Medicina, obtenidos en el exterior. Creen que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no hace más que poner trabas pese a la necesidad de médicos que existe en el país. Comentaron que hasta el 2020, las instituciones pertinentes básicamente hacían una contrastación de malla curricular extranjera con la de Paraguay.

Desde este año, los médicos que tengan título de grado expedido en el exterior, en carreras de Ciencias de la Salud como Medicina, obligatoriamente deben rendir un examen escrito y otro oral para validar sus respectivos títulos, según la resolución N° 248/2021 del MEC.

Si bien el grupo de extranjeros no quiso hacer público sus datos personales, sí presentó su disconformidad. “Antes, ellos evaluaban nuestros documentos y comparaban las mallas curriculares. Ahora, insólitamente están cambiando todas las cosas. En la UNA se va a rendir un examen y no se sabe cómo se va a hacer. No se sabe cuáles son los parámetros”, comentó una de las médicas.

Otra comentó que ya pagó los G. 13 millones en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), en el MEC y en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para acceder a las pruebas, pese a que no sabe cómo se desarrollarán. “Parece que ponen trabas pese a que hay necesidad de médicos en el país”, refirió.

Agregaron que, además del examen en la UNA, también deben pasar otra prueba en el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSPYBS), situación que no se daba años atrás para ejercer la profesión en Paraguay. Cuestionaron que los que reprueben deberán reiniciar toda la tramitación, con el pago de todos los aranceles, que son millonarios.

“El examen de homologación no está diseñado para médicos generales, está hecho como para médicos que conozcan a profundidad cada especialidad médica. Hay muchos médicos que se presentarán y no han recibido en sus correos información de dónde será la evaluación, ni cómo será el examen o qué temarios deben estudiar”, fue otro de los reclamos.

El grupo de afectados espera reunirse para unificar criterios, aunque cree que tampoco hay una organización clara en la UNA en cuanto a esta modalidad. Dijeron que ellos representan la primera camada, que pasará por un proceso experimental.

“Tenemos que cumplir la normativa”, dicen desde la UNA

El director académico de la FCM-UNA, el Dr. Andrés Szwaco, expresó que deben cumplir la normativa vigente y que lo mismo ocurre con quien se recibió en el exterior el año pasado o hace 40 años.

“Lo que nosotros tenemos que homologar es el título de grado (...) La indicación que tengo con la normativa es, si puede homologar o no el título de grado. Con esa indicación yo tengo que ver todo lo que ellos hicieron en grado, no posgrado”, refirió Szwaco respecto a los años de experiencia que pudieran tener muchos de los profesionales extranjeros.

Szwaco mencionó que el procedimiento no cambió mucho y que dicho examen le da oportunidad a todos los recurrentes de homologar sus títulos, cosa que no ocurría con la comparación de mallas curriculares. “Anteriormente, si la contrastación de malla era menor al 50 %, se rechazaba la homologación y era inapelable”, indicó.

El profesional remarcó que ambos procedimientos (comparación de malla o examen) son válidos. Sobre la aplicación de la prueba contestó: “me parece correcto. No hay nada incorrecto en implementar esto y, como se dice normalmente, las leyes se cumplen, no se discuten. Y si tenemos alguna objeción hay los caminos legales que hay que seguir para hacer el reclamo pertinente”.

Finalmente, Szwaco destacó que la homologación del título es el primer paso para que el médico con título extranjero ejerza la profesión en el país. Luego deberá conseguir su registro profesional en Instituto Nacional de Salud.