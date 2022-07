Las tres instancias para denunciar la carga injusta de combustibles

Juan Marcelo Estigarribia, ministro de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), manifestó que existen tres instituciones en las que los consumidores pueden denunciar una irregularidad comprobable en cuanto a carga de combustible.

“Una de ellas es la Sedeco, también en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)”, expresó.

Añadió que estas tres instituciones tienen potestad y las herramientas necesarias para sancionar este tipo de faltas.

Primeramente, ante la sospecha de una irregularidad en la carga de combustible, el consumidor puede exigir controlar la cantidad del producto a través del balde volumétrico, que debe estar disponible en todas las estaciones de servicio, aclaró el ministro. Posteriormente se pueden tomar varias instancias.

Procedimientos para denunciar ante Sedeco

En el caso de Sedeco, los consumidores pueden formalizar su reclamo a través de la plataforma digital de la institución, específicamente en el apartado de reclamos. Ahí el denunciante podrá adjuntar documentos como foto de cédula de identidad, de comprobante de compra y otros elementos relacionados.

También implementan un sistema de operativo en conjunto con el consumidor para realizar una verificación “in situ” con fiscalizadores y se constata por acta el procedimiento.

Si un consumidor no realiza su compra, no tiene un comprobante legal y, por lo tanto, no tiene cómo sustentar su reclamo. En este caso, el denunciante puede indicar el lugar donde se comete infracciones para que, con acompañamiento de la Sedeco, se pueda fiscalizar. En este caso, el denunciante puede participar como testigo a través de un acta.

Para realizar la denuncia ante la Sedeco, se habilita el número 0961 940 710 para mensajería vía WhatsApp.

Así se realizan las denuncias por el INTN

Si un consumidor desea realizar su denuncia a través del INTN, la institución habilita los correos intn@intn.gov.py y denunciasdg@intn.gov.py.

Otra alternativa que facilita esta institución para realizar denuncias es a través de su portal, especialmente desde un apartado oficial.

¿Cómo denunciar carga irregular en el MIC?

El Ministerio de Industria y Comercio tiene el número de contacto 021 616 3000. También muestran el correo consultas@mic.gov.py.

Si un consumidor formaliza su reclamo a través de una denuncia, tras la verificación de la irregularidad, la Sedeco busca la justa compensación, que es devolver el dinero que se cobró de más. Aparte de esto, se aplican sanciones al emblema que va de 20 a 10.000 jornales.

Los mismos se exponen a la publicación a su propia costa en un periódico de gran circulación parte del contenido de la resolución de Sedeco; instan a uno de los articulados a que mejoren las prácticas comerciales. En caso de reincidencia, la sanción es más grave.

Existen solo reclamos por redes

El ministro aclaró que últimamente se da el fenómeno de muchas quejas; sin embargo, no hay reclamos formalizados. “Nosotros usamos esas quejas como una presunción buscamos las ubicaciones de esos lugares donde se realizan estas quejas por redes y verificamos lo que acontece”, señaló.

Independientemente, la Sedeco realiza los controles de rutina. “Hemos labrado acta históricamente de estos sucesos y hemos remitido a la Fiscalía y otras instituciones. Hemos controlado la cantidad de expendio, que coincida los colores de las naftas y que los octanajes estén indicados en cada tipo de combustible”, aclaró.

Aclaró que el Ministerio Público también puede actuar en el marco de su competencia.