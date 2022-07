Municipalidad de Luque denuncia vandalismo en el “Paseo de la República”

“El paseo de la República” fue un proyecto impulsado por la Dirección de Cultura a cargo de Adriana Cantero conjuntamente con la concejal municipal María Belén Maldonado Silva (PLRA), con el apoyo de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa). La empresa que realizó el trabajo se denomina “Tillería Publicidad” y costó “G. 30.000.000 aproximadamente”, según manifestó Cantero.

El espacio turístico fue realizado en el predio de la exestación ferroviaria de esta ciudad ubicado en el barrio Bella Vista. La inauguración oficial fue el sábado 25 de junio, sin embargo, a la siguiente semana las coloridas sombrillas colocadas en el paseo, ya fueron removidas y destruidas. Hasta entonces, se desconocía si la obra fue mal hecha o el visible desperfecto era producto de la actitud de inadaptados.

Pero ayer, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Luque emitió un comunicado en el cual afirma que el Paseo de la República sufre constantes robos de focos y sombrillas. Ya fueron repuestas 30 sombrillas aproximadamente y también varios metros de cables en reemplazo de los que fueron cortados. La Comuna no realizó la denuncia formal en la comisaría correspondiente.

“Tengo contabilizado que por cuarta vez le llamé a las personas encargadas de la realización de ese espacio. Se roban hasta las fotocélulas, se quitan los focos, y una partecita de los focos se encontró a pocas cuadras del lugar. No sé si es con mala intención, con intención de robo. Estamos viendo la posibilidad de encontrar cámaras de circuito cerrado, porque en ese lugar no hay cámara de seguridad. Hay personas que viven en la casa que pertenece a Fepasa pero ellos no pueden estar despiertos toda la madrugada controlando eso. Esa es la situación. Otra vez ahora vendrá la gente para verificar el lugar”, dijo la directora Cantero.

La funcionaria solicitó a los ciudadanos a cuidar el espacio turístico. “Entiendo que hay gente a quien le gusta y también a quien no le gusta, pero es un espacio demasiado lindo porque tiene un jardín y las veces que paso por ahí veo gente sentada en el lugar”, expresó Adriana Cantero.