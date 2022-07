Precio del ganado en Paraguay, el más bajo de la región advierte la ARP

Los mas importantes referentes de la ganadería nacional, representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), del Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) y de las asociaciones de criadores de las razas Brangus, Braford, Brahman y Nelore señalaron que la carne paraguaya debe mejorar sus condiciones de comercialización, accediendo a mercados más calificados.

Según las estadísticas de la Comisión de Carne de la ARP, el precio del ganado al 30 de junio cerró con un nivel de US$ 3,80 el kilogramo (precio al gancho), cotización que es relativamente mejor de la que se que se tenía hace dos años, cuando cayó a US$ 2,00 por kilo, cuando comenzaba la pandemia. Sin embargo, en Brasil, el novillo se cotizaba en esa misma fecha en US$ 3,82 por kilo; en Argentina a US$ 4,60 el kilo; en Uruguay a US$ 5,55; en Chile, US$ 3,94 el kilo, entre otras cifras de otros mercados.

Los directivos de los gremios referidos advirtieron que la alta dependencia de pocos mercados estaría propiciando que la carne paraguaya tenga el más bajo precio del ganado en la región.

Igualmente mencionaron el tema del “dressing”, que es un aspecto relacionado con la faena de bovinos, proceso con el que se le saca la grasa manualmente con una maquinita a la media res, para limpiarla de excesos. Esto, según los ganaderos, es un paso que se debe formalizar y transparentar en los frigoríficos. También analizaron la necesidad de una aplicación inmediata de las normativas de tipificación y trazabilidad del ganado.

En la reunión liderada por el presidente de la ARP, Dr. Pedro Galli, se concluyó que la carne bovina paraguaya necesita mejores condiciones de comercialización y que para ello es fundamental el acceso a más y mejores mercados para cambiar la situación actual. Señalaron que vender mejor es un factor que beneficiará a toda la cadena ganadera y a la economía nacional.

Asimismo destacaron labor desplegada por Pedro Galli Romañach, como presidente de la ARP, en defensa de los intereses de los productores ganaderos del país y fijaron nuevas fechas para otras reuniones con fin de seguir evaluando los problemas que afectan a la cadena de la carne y diseñar las acciones necesarias.