Túnel de Tres Bocas: obra sería entregada en diciembre, según constructora

La empresa constructora, Tecnoedil, representada por Paul Sarubbi, es la encargada de la construcción del túnel y rotonda en la zona de Tres Bocas, por un monto de más de G. 130 mil millones. Al respecto, desde la firma aseguran que no existen inconvenientes y adelantaron que la obra culminaría el 23 de diciembre de este año.

La misma tenía que concluir la obra el mes pasado, pero según Sarubbi, el gobierno demoró con las expropiaciones de terrenos afectados y que otras entidades no concluyeron con los trabajos en la zona, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP).

“Tuvimos muchas interferencias, como la expropiación de algunos inmuebles, no podíamos entrar en las propiedades privadas, además con las líneas de electricidad, el agua y hasta los ductos de fibra óptica. Recién ahora se están solucionando pero tenemos las maquinas y personal para entregar la obra el 23 de diciembre, siempre y cuando no existan otras interferencias”, expresó.

Ante el reclamo de los lugareños, sobre la falta de más personal en la obra, el alto ejecutivo de la constructora, alegó, que cuentan con 221 trabajadores, entre propios y tercerizados y también con 46 maquinas pesadas y 35 livianas.

Avance de la obra en un 77 %, según el MOPC

Por su parte, el ingeniero Luis Espínola, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), indicó que la obra se encuentra en un 77% y aseguró que para fin de año las construcción estará terminada por completo.

Asimismo, detalló que los pilotes, del lado derecho ya fueron ejecutados al 100%, mientras que del lado izquierdo se tiene un avance del 90%. La readecuación del agua corriente, a través de ESSAP, en 80% y los trabajos de drenaje, de aproximadamente 3.900 metros de longitud, tienen un avance del 50%.

Comentó además que la readecuación de las columnas de alta tensión ya fueron concluidos en su totalidad y reiteró que el plazo de ejecución de la obra es hasta fin de año.

“La construcción tiene un avance del 77 %, y la misma debe de terminar para fin de año, algunas de las obras ya están terminadas en un 100%”, expresó el ingeniero.

Vecinos denuncias lentitud y exigen indemnización

Los comerciantes de la zona de 3 Bocas, que afecta a tres municipios, Villa Elisa, Fernando de la Mora y San Lorenzo, exigen mayor celeridad en la construcción, debido a que algunos negocios ya cerraron por completo y los propietarios pasan múltiples necesidades.

“Acá no superan ni 50 personas trabajando y en ese ritmo no vamos a terminar en diciembre de nuevo, los locales comerciales ya no tienen ventas y muchos de los propietarios estamos pasando necesidades porque el gobierno no paga a los afectados, expresó una afectada identificada como María Lea Melgarejo.

Los afectados exigen el pago por lucro cesante a todos los comerciantes, porque desde que se inició la obra los negocios se fueron cerrando y la mayoría no tiene ingresos, alegan.

También denuncian la falta de espacios para los peatones, ya que los transeúntes deben de pasar entre los trabajadores y para cruzar la ruta es toda una odisea, arriesgando sus vidas entre los vehículos que circulan por la zona.

Municipalidad de Villa Elisa exige reparación de calles alternativas

El intendente municipal del distrito de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, cuestionó la lentitud de la obra y reclamó la reparación de las calles alternativas, que ya se encuentran en deplorable estado. También aseguró que dichos trabajos fueron presupuestados.

“La reparación y mantenimiento de las vías alternativas durante los trabajos en la zona está a cargo de la empresa constructora, pero la municipalidad está reparando algunas de ellas porque ya se encuentran intransitables. Esperamos que den celeridad a la construcción y ayudar al mantenimiento de las calles porque todo fue presupuestado”, expresó el jefe comunal.

Además el intendente manifestó sus dudas de que terminen la obra para diciembre de este año, considerando el ritmo de trabajo que tienen.

Por su lado el gerente de la empresa constructora, Tecnoedil, Paul Sarubbi, indicó que antes de iniciar la construcción se repararon todas las calles alternativas, y aseguró que no estaba al tanto del deterioro de las mismas y prometió verificarlas.