IPS: clamor de familiares por ver a sus seres queridos

Los familiares de pacientes internados en el Instituto de Previsión Social (IPS) siguen reclamando que no pueden acceder a sus seres queridos hospitalizados por diversas patologías en la previsional.

Uno de estos casos es el de Irma Fernández (58), quien está internada desde hace once días en el área de Clínica Médica del Hospital Central del IPS.

Lea también: Asegurados de IPS se quejan por falta de acceso a familiares internados

Según cuentan sus familiares, la mujer padece de artritis en estado avanzado, por lo que no se puede valer por sí sola y requiere de constante supervisión. Además, Irma tiene una infección aguda en el oído.

No obstante, en el IPS las visitas apenas están permitidas en ciertos horarios y por un tiempo muy limitado, según indican los asegurados.

“Mi hermana depende 100% de otros, pero no nos dejan ingresar a los familiares. No nos quejamos de la atención, pero las enfermeras no pueden estar pendientes constantemente de ella”, relata Nilson, su hermano.

En el IPS faltan albergues y medicamentos

Además de la queja de no poder ver a sus seres queridos, los familiares de pacientes hospitalizados en el IPS reclaman constantemente diversas carencias, como la falta de más albergues.

Un sinfín de personas pasan el día y duermen a la intemperie en la previsional para hacer guardia y no descuidar las necesidades que puedan suscitarse en torno a la salud de su familiar internado.

Lea también: Reconocen falta de medicamentos en IPS

Asimismo, se denuncia la falta crónica de medicamentos, algunos sumamente básicos y otros de elevado costo.

La carencia ocasiona constantes gastos de bolsillo, según los aportantes del seguro social, que desde hace tiempo denuncian la insostenible y lamentable realidad del IPS.