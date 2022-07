Asegurados de IPS se quejan por falta de acceso a familiares internados

La queja se hace constante entre los familiares que pasan las horas y hasta días aguardando noticias de los suyos. Los trabajadores de blanco sólo dan los reportes médicos y solicitan los medicamentos, que en ocasiones deben ser adquiridos de farmacias externas.

Los familiares comentan que lo que más les preocupa es no saber realmente cómo están, no saber si están recibiendo lo que ellos les envían, no poder acompañarlos, asistirlos de cerca.

Una familiar de un paciente internado desde hace días dijo que tuvo que reclamar para recibir buena atención, pero aseguró que “es el sistema el que no funciona, no los profesionales”.

Otro de los principales reclamos es la compra de medicamentos en farmacias externas, que genera un gasto extra para quienes están a cargo de los pacientes.

Si bien hay un albergue en el lugar, comentan que está abarrotado, por lo que prefieren estar en la vereda, por temor al contagio de enfermedades respiratorias.

Estas quejas no sólo se dan en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, sino también en la mayoría de sus clínicas periféricas o sedes en el interior del país.