Reconocen falta de medicamentos en IPS

El titular de la Gerencia de Salud dijo además que otra de las quejas más comunes de los asegurados del IPS es el acceso a turnos, por lo que aclaró que el call center tiene algunos problemas técnicos, pero que ya se encuentran en vía de solución.

Existen 16 turnos por médico por día. “Esto está habilitado por medio de una resolución de la Gerencia de Salud”, señaló.

Batista explicó que un turno médico es de 3 horas, entonces, si el doctor está 6 horas debería atender 32 pacientes, al menos en el área de Clínica Médica.

Los mecanismos para acceder a consultas son:

Call Center, vía telefónica

La app Mi IPS

Acercándose hasta la ventanilla

Vía Whatsapp para algunas especialidades

Comentó que en las clínicas periféricas se cuenta con tres médicos, dos clínicos y un pediatra. Sin embargo, mencionó que “Paraguay no produce la suficiente cantidad de médicos especializados como para poder suplir todas las necesidades. La mano de obra del médico no está disponible con tanta facilidad, lleva muchos años formar a un médico y formarlo bien. No es fácil conseguir médicos para llenar todas las necesidades”, refirió.

Respecto a las urgencias, manifestó que así como lo anunció el Ministerio de Salud, los casos respiratorios van en aumento y se espera que aumente aún más en las próximas semanas.