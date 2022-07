Versión de Wilmar sobre lo que pasó la tarde en que su hermana recibió el disparo

Las declaraciones de Wilmar Baliero fueron hechas esta tarde en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, a través de un video filmado en compañía de su abogado, Pedro Jara.

Baliero dio su versión de lo que ocurrió el 27 de junio pasado en la vivienda de su hermana, una adolescente de 16 años de edad, con quien -según la Fiscalía- el ahora imputado mantenía una relación de pareja.

Wilmar afirma que la muerte de su hermana se pudo haber sido por la manipulación indebida de un arma de fuego por parte de la víctima. Agregó que en el momento de auxiliar a la menor, la misma le dijo supuestamente que no la dejara sola y que no se quería morir. El imputado dijo no saber cómo ocurrió el disparo esa tarde.

Wilmar Baliero niega relación con su hermana

También negó todo tipo de relación sentimental y que siempre la quiso como una hermana, refutando así la versión de la Fiscalía. Este hecho fue lo que motivó al Ministerio Público a catalogar el crimen como un feminicidio, y no homicidio.

Por último, dijo que nunca se le practicó la prueba parafina o muestras de estudios laboratoriales para comprobar su culpabilidad o inocencia en el caso. Pidió por ello que se haga justicia y que se pueda esclarecer el hecho.

Lea más: Vape: imputan por feminicidio a hermano de adolescente asesinada

“No tiene ni un peso”: opinión de la defensa

El abogado, Pedro Jara, dijo que no hay pruebas concretas que involucren a su defendido y que la prisión preventiva del mismo es injusta. Aseguró que la hipótesis de la falla del vapeador no vino de Wilmar y que no tiene nada que ver con el tema.

En otro momento, Jara sostuvo que su cliente no pudo haber sido pareja de la joven de 16 años asesinada, alegando que es “feo” y ella no se fijaría en él. Después, de esto, el abogado alegó que esa fue solo su opinión y que la idea no va a formar parte del argumento de su defensa.

“El tipo es bizco, es horrible, no tiene un peso, él no habla bien, ¿pensás que su hermana se va a fijar en él? Esto es una opinión personal nomás”, sostuvo primeramente.

“Yo no quiero que quiten de contexto lo que dije. Eso de que la nena nunca le pudo haber hecho caso porque él era muy feo. Yo no quiero que quiten de contexto, es una opinión que yo tuve, mi defensa no se basa en eso. Es una opinión que tengo: ¿Cómo piko Wilmar le va a matar a su hermana con lo horrible que es? No tiene ni un peso partido a la mitad. La chica es hermosa. El novio que quiera va a tener”, insistió en una entrevista para Ñanduti.