Presunta negligencia en amputación: IPS dijo a los familiares que “no saben qué pasó en el quirófano”

“Ayer una persona nos dio el informe de que acá en urgencias se hizo todo bien el procedimiento pero no saben que pasó en el quirófano, donde se equivocaron. No nos quieren decir quién es el cirujano”, lamentó Natalia Samudio, la hija de Don Ramón, víctima de presunta mala praxis. Según la denuncia, en el Hospital Central del IPS le amputaron la pierna equivocada ayer.

La mujer detalló que en la madrugada los médicos del IPS incluso les llamaron de urgencia para intentar amputar la otra pierna, la que realmente tenía el diagnóstico de trombósis, pero por temor se negaron a firmar el consentimiento. Además, indicó que en la tarde le cambiaron de sala alegando que tiene covid y hasta ahora ningún familiar puede ver a su papá.

Natalia aseguró que la primera doctora que los atendió en urgencias sí realizó todo el procedimiento como debía ser y vendó la otra pierna, la que no debía ser amputada, para que las vendas ayuden a la circulación de la sangre y así poder salvarla. Afirmó que visiblemente la pierna derecha estaba “muerta”, por lo cuál no se explican qué pasó en el quirófano, pero creen que el médico no leyó la ficha.

“¿Cómo decirle a mi papá que le van a sacar el otro miembro? ¿Qué nos van a decir? Quién le devuelve a mi papá la pierna, nadie salió a hablar. Mi papá está re lucido, calculo que se habrá dado cuenta... La ventaja que tenemos es que al infección no está subiendo tanto por los remedios”, declaró en contacto con ABC.

Fiscalía espera informes al IPS

Esta mañana la fiscala María Bernarda Alvarez indicó que ya recibió una ficha preliminar del IPS pero los detalles se encuentran “en la computadora”, por lo cual realizó la solicitud oficial de informes. Detalló que ya ayer se constituyó al Hospital, luego de la denuncia de los familiares, y las autoridades se comprometieron a enviar los datos solicitados esta mañana.

“Todavía no tengo la ficha clínica. Dicen que hoy enviarán, si no se hace llegar, va a pedir al juez una orden de allanamiento y secuestro”, declaró. Así también, la agente del Ministerio Público agregó que aún no han definido la carátula de la causa.

En otro momento, aseguró que él ya tiene unos nombres y habrían sido tres a cuatro los profesionales médicos que participaron de la cirugía, pero no puede dar los datos hasta tener documentos oficiales. “Va a tomar estado público pero por el momento no, por cautela”, argumentó.