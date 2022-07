Cuidacoches reclaman que dieron votos a Nenecho, pero ahora los dejará sin trabajo

Según Vicente Gómez Samaniego, el líder de los cuidacoches, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), cuando buscaba se reelecto como intendente de Asunción les pidió que lo votaran a él, a lo que estos respondieron positivamente. Ahora los cuidacoches reclaman que ni siquiera los quiera recibir para dialogar.

Otro de los representantes de los informales, Daniel Sánchez, explicó que existen proyectos anteriores para implementar el estacionamiento tarifado y a la vez darles un trabajo formal a los cuidavehículos, pero que fueron ignorados. Reclamó que hasta ahora el intendente no solo no mostró interés en ayudarlos, sino que no responde a sus notas y pedidos de audiencia.

Sánchez recalcó que solo quieren dialogar, ya que les gustaría seguir trabajando, pero en conjunto con la Municipalidad.

Anuncian reunión y censo

Los representantes anunciaron que este lunes realizarán una reunión en la Escalinata de Antequera y Castro y llaman a todos los cuidacoches de Asunción. Recordaron que existe un censo, pero que pretenden renovarlo. Con la lista hecha y la presencia de todos los informales, tomarán la decisión de qué paso seguir, como por ejemplo, realizar una manifestación, explicaron.

¿Qué se sabe del estacionamiento tarifado en Asunción?

La medida anunciada, cuyos detalles como las tarifas a ser aplicadas aún no se informaron, generó cuestionamientos e incertidumbre desde que la noticia se volvió pública.

El polémico sistema de estacionamiento tarifado, que consiste en cobrar a quienes estacionan en calles asuncenas, intentó ser implementado en el 2017, durante la administración de Mario Ferreiro en la Municipalidad de Asunción.

Sin embargo, ese mismo año el exjefe comunal anunció la rescisión del contrato con el concesionario Parxin por incumplimiento por parte del consorcio. Tras una puja judicial perdida, ahora se anuncia que el acuerdo será implementado este año.

Lea más: “Nenecho” afirma que el contrato con Parxin es inaplicable y asegura que dará pelea

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Federico Mora, confirmó que se trata de la misma concesión que se intentó implementar en el 2017, pero que esta vez no será con la misma empresa. Aclaró que Parxin pretende realizar un transferencia de contrato, y para ello debe presentar una propuesta a la Comuna próximamente.

Según el director, se espera que entre agosto y setiembre este sistema pueda entrar ya en vigencia. En principio se tarifará el microcentro y luego se pasará a otras zonas de Asunción. Aún no se tiene el costo por hora que deberá abonarse, aunque Mora dijo que la diferencia entre el asunceno y quienes estén tributando en otros municipios será importante.

Lea más: Contraloría ratifica que se rescinda el contrato de estacionamiento con Parxin

Mora tampoco pudo especificar los montos de inversión. Indicó que se podrá hacer a través de una aplicación. “Es una concesión que va a permitir introducir tecnología”, comentó. Se tratará de una aplicación con la que el ciudadano podrá pagar el estacionamiento, identificar en dónde está y el número de horas que aparcará. Aseveró que se dará ventaja al asunceno.

El consorcio Parxin está integrado por Parx Ltd. de Rosh Pina, Israel; Onix Parque SA, de Argentina, y Geolatina SA, de Paraguay. Reclamó el pago de 5 millones de dólares como indemnización en caso de no implementarse el sistema.