Director médico de IPS: “Cuanto más especialista es el médico, más supremo se cree”

“La deshumanización de la medicina es un problema de la especialización. Cuanto más especialista es el médico, más supremo se cree. Y ese es un problema de las nuevas generaciones. Se ha perdido esa relación médico-paciente que teníamos antes en la vieja escuela”, dijo Rolón este jueves en conversación con ABC TV tras su nombramiento como nuevo director médico de IPS.

Rolón reemplaza al doctor Óscar Franco, cesado del cargo tras el escándalo que afectó a Ramón Samudio, un paciente de 78 años al que se le amputó una de sus piernas en una supuesta mala praxis.

Lea más: IPS cambia a director médico y a jefe de Traumatología tras amputación

“Yo estoy hace 25 años en el IPS y antes nuestros maestros nos decían ‘primero hablar al paciente, convencer al paciente de qué procedimiento se tiene que hacer, cuáles son los beneficios de esos procedimientos y explicar a la familia. Esos son los detalles que hay que volver a la vieja escuela”, remarcó Insfrán, quien refirió que los nuevos médicos no conocen los alcances legales de no informar adecuadamente a los pacientes de las implicancias de una cirugía.

“Hay que hacer formación de lo que es la medicina legal dentro de la institución, los médicos no están al tanto, especialmente los más jóvenes, no están al tanto de la problemática que se viene si no se informa al paciente, a la familia”, expresó.

Lea más: Exjefe de Traumatología de IPS asevera que amputación a don Ramón fue correcta

Más control a los tutores

Rolón dijo que hará que los controles pertinentes para que los tutores estén “las 24 horas” sobre los residentes.

“Fui jefe de Servicios hasta hace cinco horas, fui jefe de Servicios de Hemodinamia. Los residentes de Hemodinamia nunca están solos, siempre están con el tutor. Todos los tutores fuimos alguna vez residentes. Esto vamos a exigir, más aún en el área quirúrgica. Vamos exigir que los tutores estén 24 horas con los residentes. La residencia sin el tutor no tiene sentido”, prometió.

Lea más: Amputación en IPS: “Residentes estuvieron sin tutor”, dice director médico y anuncia que renunciará

Sobre el caso del paciente Samudio y el hecho de que supuestamente fue intervenido por residentes y otros médicos tutores figuraban como presentes, cuando en realidad no estaban en el sitio, refirió: “Eso sería una falta grave de disciplina en la institución (figurar que está, pero no está). Eso puede ser pena de sumario administrativo. Incluso puede ser sancionado penalmente. Está exponiendo al médico que está en formación”.

“Personalmente, guiamos a los familiares antes, durante y después de cada procedimiento y explicamos los riesgos, beneficios y las complicaciones posibles. Justamente las demandas médico legales que se están presentando es por una falta de comunicación, la falta de relación médico-paciente y médico-familiar”, finalizó Rolón.