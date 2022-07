Familiares de usuario fallecido en Senadis exigen mejores equipos y reclaman falta de medicamentos

Un grupo de familiares de usuarios de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) se encuentran manifestándose por la falta de medicamentos e insumos. La principal protesta está impulsada por los allegados de Iván Fretes, un joven de 20 años que perdió la vida el pasado 12 de mayo tras tener una crisis de convulsión dentro de la sede de dicho centro.

La mamá de Iván, Zunilda Amarilla, aseguró que su hijo murió por falta de personal calificado, médicos especialistas, medicamentos, equipos, ambulancias y de sala de urgencias equipada para atención a pacientes. “Con 20 años falleció sin que ellos puedan tener ninguna sola jeringa, supuestamente iban a llevar a Clínicas y no le socorrieron rápido, por eso falleció”, afirmó.

Lea más: Usuario fallece en Senadis tras convulsionar varias veces

Solicitó a la Ministra Mariela Ramírez, titular de Senadis, que gestione la adquisición de insumos y contratación de profesionales necesarios para evitar que más muertes ocurran debido “a la decadencia de la institución que se encuentra a su cargo”.

“Como madre me siento indignada, sin consuelo y quisiera que no le ocurra a ninguna persona lo que le ocurrió a mi hijo, y que ninguna madre tenga que llorar la pérdida de un hijo por la precariedad de hospitales, por falta de gestión y desinterés de las autoridades de turno. Entiendo que no volveré a recuperar a mi hijo pero como madre me siento con la obligación de golpear las puertas necesarias para que ninguna madre llore la pérdida de un hijo o ser querido por falta de atención especializada y medicamentos”, sentenció.

Lea más: Senadis tiene 1.300 personas esperando audífonos, sillas de ruedas y prótesis

Niegan falta de insumos y medicamentos

El Dr. Rodrigo Franco, director de Protección y Rehabilitación de Senadis, negó que falten medicamentos e insumos y habló del caso puntual de Iván. En primer lugar, explicó que esta institución no es un hospital, sino un centro de rehabilitación que recibe a personas con discapacidad, con o sin enfermedades.

“No tenemos terapia intensiva, internación ni área quirúrgica. Pero ya que los usuarios son vulnerables, tenemos un área de primeros auxilios, en el cual contamos con elementos de primeros auxilios y jeringas. No tenemos respiradores y algo más complejo, cuando tenemos crisis o emergencias, tenemos la posibilidad de estabilizar al usuario y derivar a un centro especializado”, declaró.

Aseguró que tras el fallecimiento de este usuario mencionado, un medico forense constató que tenían todos los insumos para primeros auxilios y cuentan con ese documento. “Lo que pasó con Iván fue muy triste para nosotros, a cada usuario lo tenemos como un miembro de la familia”, expresó.

Lea más: Educación inclusiva, materia pendiente en Paraguay

Recordó que este joven acudió para una consulta de rutina y estando en la sala de esperas tuvo convulsiones, episodios que no sufría hace 12 años atrás. En ese contexto, explicó que sus neurólogos del Acosta Ñu y del Senadis decidieron retirarle los anticonvulsivos hace cinco años debido a que ya no sufría episodios.

“Vinieron las enfermeras y los médicos, se instaló el programa de primeros auxilios. Se le trató de estabilizar pero volvió a convulsionar y entró a lo que se conoce como un estatus convulsivo. Llegaron los del Seme y ya no pudieron intubarlo, y llegó al deceso después de 40 minutos y 7 convulsiones”, detalló.