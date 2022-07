Presidente de Junta de Asunción pasa a ser cartista de forma oficial

Este lunes se oficializó lo que se manejaba como un rumor: el paso del presidente de la Junta de Asunción, Luis Fernando Bernal Mazó, más conocido como “LuiFer”, del oficialismo al movimiento Honor Colorado.

El anunció lo realizó esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, el propio “LuiFer”, así como el precandidato a la presidencia de la República por el cartismo, Santiago Peña.

“¡Seguimos creciendo! Bienvenido @LuiferBernal (LuiFer) al proyecto que va a trabajar para que todos los paraguayos estemos mejor”, fue el mensaje con el que Santi Peña anunció la incorporación del concejal capitalino al cartismo.

Con esto, se confirmaría que “LuiFer” sería el jefe de campaña de la dupla Peña-Pedro Alliana en el marco de las elecciones presidenciales del 2023.

Las razones por las que LuiFer dejó el oficialismo

Bernal Mazó conformaba el equipo político del presidente Mario Abdo Benítez y, en su cuenta de Twitter, dio a conocer las razones por las cuales abandonó dicho movimiento colorado para pasar al grupo dirigido por el ex presidente Horacio Cartes.

Resaltó dos motivos específicos. El primero refiere que “mi concepción de la política es que se hace y se construye en equipo, con códigos, valores y principios”.

Al respecto, señaló que “cuando actitudes mezquinas, intrigantes, desleales y mediocres atentan contra ese espíritu de equipo y ponen en primer lugar el interés de posicionarse o ganar espacio a cualquier precio, manoseando no solo a mí, sino a decenas de personas que coinciden con mi filosofía, debo tomar una decisión firme”. “El que es desleal en lo poco, también lo será en lo mucho, y para mí eso basta para tomar esta determinación”, agrega.

“Liderazgos se construyen”

La otra razón, según indica en un comunicado, es: “Los liderazgos se construyen con trabajo y ejemplo, no de manera temeraria o por imposición”.

Sobre este punto, extiende que “me retiro con buenos recuerdos, dejando amigos y sobre todo una huella de buena conducta que me lleva a tomar otro camino y a abandonar el que venía transitando porque ya no encuentro los mismos principios ni coincidencias que me mantuvieron allí durante años”.

Al mismo tiempo, agradeció a Abdo Benítez y al precandidato a la vicepresidencia por el oficialismo, Hugo Velázquez, tras su paso por el abdismo.

Negó pacto de impunidad para “Nenecho”

LuiFer fue cuestionado en redes que su paso al cartismo era una maniobra política para favorecer al actual intendente de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, con impunidad.

Negó tal situación, señalando que “no llegué a lo que soy a cambio de impunidad para nadie. Tampoco lo haré ahora”, según señala una parte de su respuesta.