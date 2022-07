San Lorenzo: frentistas y comerciantes reclaman obras mal hechas

Los reclamos no solo se centraron en el trabajo mal hecho, sino en la falta de alcantarillado, ya que el desagüe pluvial es una necesidad en el barrio por ser una zona que recibe el agua de todos los barrios en tiempos de intensas lluvias.

“Por nuestra parte no tenemos problema con el trabajo que realizaron, porque el cruce ya estaba en muy mal estado. Lo que reclamamos es que hayan tapado los desagües. Colocaron unos enormes caños debajo del hormigón y taparon, eso cuando llueva se va a llenar y nos vamos a inundar. Hay un desnivel de 15 centímetros y eso que todavía falta que pase el recapado para que se iguale la calle”, manifestó Gregorio Zarza, uno de los denunciantes.

El reclamo también fue hecho por los comerciantes que están sobre la calle San José, ya que la obra que tiene un costo de G. 142.800.000, que fue realizada bajo contratación directa, duró más de un mes, dejando las calles hasta ahora inhabilitadas para el paso vehicular.

“Queremos saber hasta cuándo vamos a estar encerrados. La gente ya no pasa como antes por acá. No hay vehículos que circulan, por lo tanto y no tenemos venta. Nosotros vivimos del comercio y nos han afectado muchísimo”, reclamó un comerciante de la zona.

Concejal pedirá informe

El concejal liberal Isaac Rojas manifestó que desde un inicio no estuvo de acuerdo con la realización del trabajo en el cruce mencionado, ya que considera que la solución que realizarían sería solo un parche. “Voy a pedir informe del trabajo porque cualquiera a simple vista puede ver que el trabajo no está bien hecho”, dijo Rojas.