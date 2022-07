Fonacide: Asunción quedará otro año más sin fondos y no habría almuerzo, alertan

La Municipalidad de Asunción no recibiría financiamiento del Fonacide nuevamente si no consigue la aprobación del Ministerio de Hacienda este año. Según la comuna, no se ven avances en el proceso, apuntando a causas políticas. Alumnos quedarían sin almuerzo escolar en el 2023.