Fonacide: Nenecho no tiene interés en arreglar escuelas asuncenas, según concejala

El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez (ANR), no hizo un solo llamado para la reparación de escuelas durante su administración (2019, 2020 y parte del 2021) y mantuvo congelados casi G. 10.000 millones desde el 2018.

Al respecto, la concejala Rosanna Rolón (ANR), quien ya fue edil en el anterior periodo, dijo que no existe interés en arreglar las escuelas asuncenas. “En su oportunidad he solicitado los informes correspondientes, desde las consultoras hasta las escuelas que tienen que ser refaccionadas”, alegó. Sus informes no fueron respondidos.

Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Municipalidad gastó casi G. 1.000 millones en el 2018 para que la empresa CIA SA elabore proyectos de mejoramiento de once escuelas en el marco de una consultoría, pero ninguno de los proyectos se llevó a cabo.

“Lo único que siempre decían en la Junta Municipal es que la oficina del Consejo de Fonacide contaba con pocos funcionarios para realizar tantas tareas”, comentó Rolón sobre por qué no tenía respuesta a sus pedidos de informes. Finalmente agregó: “Seguiremos insistiendo en pedir una rendición de cuentas transparente y eficiente”.

Según la última nómina de funcionarios detallada, que fue dada a conocer en el 2019, la Comisión de Fonacide de la Junta Municipal solo tenía 1 funcionario, incluso cuando la Corporación Legislativa tiene más de 1.300 empleados, muchos de los cuales no cumplen ninguna función.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, Luis Bernal (ANR), anunció que pedirá informes de todo lo denunciado por nuestro diario.

Concejales no están informados

Ante la falta de inversión de la Municipalidad, que afecta a todas las escuelas asuncenas con problemas de infraestructura, buscamos la opinión y posición de la concejala Paulina Serrano, de Patria Querida, pero la misma dijo no estar al tanto del tema y prefirió no dar declaraciones.

Pablo Callizo (PPQ) tampoco quiso emitir opinión por estar desinformado y nos derivó con el presidente de la Comisión de Fonacide, Arturo “Tuki” Almirón (ANR). Este último estaba en reunión, por lo que tampoco habló al respecto, sino que nos derivó con un funcionario encargado de la comisión.

Jorge Quintana, el jefe de la Comisión de Fonacide de la Junta Municipal, fue el único que manejaba datos sobre las licitaciones y la situación de las instituciones. El mismo desnudó el hecho de que la Municipalidad “eligió” a las escuelas República Argentina y Escuela San Felipe, del barrio Ricardo Brugada, para proveer de alimentación escolar este año, ya que son las que tienen menos alumnos y sí alcanzan los fondos disponibles.

La Comuna capitalina no recibe nuevos fondos desde el 2018 debido a la falta de rendición de cuentas adecuada.

La única licitación para refacción de escuelas que se ejecutó en los últimos años fue la ID 333.585. Esta fue dispuesta por el anterior intendente, Mario Ferreiro, y publicada en enero del 2018. El contrato no se firmó hasta enero de 2019. Nenecho recibió los trabajos, pero se empezaron a registrar retrasos durante su periodo.

Finalmente las obras se entregaron en dos años y fueron presentadas en la rendición de cuentas 2021 por Nenecho como un gran logro. Las obras de infraestructura alcanzaron a solo cuatro instituciones educativas y costaron G. 6.415 millones.