INC está pagando el doble por coque, con el que en teoría debía “ahorrar”

La Industria Nacional del Cemento (INC) invirtió parte de los US$ 80 millones de los bonos soberanos, durante el Gobierno de Cartes, para cambiar el sistema de combustión del horno de Vallemí, para que se pueda usar pet coke (coque de petróleo) en vez de fuel oíl, de manera a generar un importante “ahorro” a la empresa pública.

Esto porque supuestamente el coque costaba 10 veces menos que el fuel oíl, lo que hoy está lejos de la realidad, ya que el precio de dicho combustible se duplicó para la cementera pública desde que comenzó a utilizarlo en el 2018.

Para tener una idea, la INC venía pagando en promedio un poco más de G. 1.650.000 por cada tonelada del producto, pero hoy, con la administración de Ernesto Benítez, ya está pagando más de G. 3.100.000 por tonelada (ver infografía).

Además del alto precio, la estatal ahora se está por quedar sin coque, porque las licitaciones que está publicando la estatal para adquirir el combustible no tienen oferentes. Tras declararse desierto un llamado anterior, la estatal lanzó recientemente otra convocatoria para la compra de 30.000 toneladas del producto, a un precio referencial de G. 2.405.308 por tonelada, pero el inicio de la etapa competitiva se pospuso el jueves último por la falta de oferentes.

La subasta a la baja electrónica es por un total de G. 72.159.240.000 y la carga de las propuestas e inicio de la etapa competitiva se prorrogó para el 21 de julio próximo.

Presidente de la estatal se mantiene en silencio

El presidente de la estatal, Ernesto Benítez, evita responder sobre qué alternativas implementarán ante la falta de coque. Sugestivamente, el horno de Vallemí está parado desde hace ocho días, cuando se viene un inminente desabastecimiento de coque.

Supuestamente, tras la apuesta de más de US$ 30 millones en el cambio de combustión del horno de Vallemí, durante el Gobierno anterior, a parte del pet coke también se podría utilizar combustibles alternativos como el carbón vegetal, chips de cubiertas, desechos hospitalarios y forestales, pero estas opciones al parecer ni están en los planes de la estatal.

Lo cierto es que la INC actualmente tiene serios inconvenientes para comprar el coque para producir clínker (materia prima principal del cemento) tras la adecuación en su sistema de combustión, que permitió usar además de combustibles líquidos también sólidos.

La Contraloría ya corroboró que las millonarias inversiones de los bonos soberanos en la INC fueron un fracaso, pues con estas apuestas debían aumentar la producción y el despacho de cemento, además de disminuir los costos, pero esto no ocurre hasta ahora. Pero el Ministerio Público, que lleva casi tres años “investigando”, aún no encuentra un hecho punible para imputar a los responsables.