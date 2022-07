Mientras INC compra clínker, su horno de Vallemí está parado y casi ya no tiene coque

El horno de clínker de la Industria Nacional del Cemento (INC) de Vallemí volvió a parar desde el sábado último, según confirmaron ayer a este diario obreros de dicha planta. Esto en medio de los cuestionamientos de la Contraloría a la estatal por seguir comprando materia prima importada del cemento (clínker), teniendo piedra caliza suficiente para producir este insumo durante 1.000 años más.

Según las explicaciones técnicas, la paralización de la máquina fue nuevamente por desgaste de ladrillos del horno, que se prevén cambiar en 15 días. Este paro no planeado se pudo aprovechar para el mantenimiento general del horno, pero ni eso se podrá realizar ante la falta de repuestos, lamentaron ayer los trabajadores.

“El paro se dio desde el sábado 9 de julio por desgaste de ladrillos del horno, se deben cambiar los ladrillos y se necesitan 15 días para ello. Desde hoy (por ayer) están trabajando en las reparaciones. Pero, como siempre, no tenemos nada de insumos para que se pueda aprovechar esta parada y hacer otros trabajos de reparación en la parte mecánica, por ejemplo”, indicó una de nuestras fuentes de la cementera.

INC tampoco tiene coque suficiente para producir clínker

Los obreros de la INC también informaron que como todavía no se podrán hacer otros trabajos de mantenimiento al horno, tras el cambio de ladrillos se reactivará la producción de clínker, pero solo por pocos días, pues la estatal también tiene poco “pet coke” (coque - combustible del horno).

“Como no tenemos nada se van a cambiar los ladrillos y después consumir hasta que termine el coque que tenemos, que es para aproximadamente 25 días. Luego ya va parar por falta del combustible”, señaló.

Según los trabajadores, llama la atención que hasta la fecha no se tenga un contrato nuevo para la provisión del combustible (”pet coke”) y consideran que la paralización del horno le vino bien al titular de la INC, Ernesto Benítez, pues la estatal tampoco tiene “pet coke” suficiente para seguir produciendo. Benítez evitó responder las consultas de este diario sobre este tema.

Justamente, recién ahora está en marcha una convocatoria, vía subasta a la baja electrónica, para la compra del combustible por G. 72.159 millones, tras la cancelación de un llamado anterior. Las propuestas de los interesados se comenzaron a recibir desde ayer y hoy se inicia la etapa competitiva.

La INC invirtió parte de los US$ 80 millones de los bonos soberanos en su horno de Vallemí, durante el Gobierno de Horacio Cartes, pero pese a ello la fábrica no para de tener problemas. Se destinaron más de US$ 30 millones para cambiar el sistema de combustión de fuel oíl a “pet coke”.

INC se hunde, mientras vicepresidente juega fútbol con hurreros de la cementera

Mientras la INC está en estas condiciones y se hunde cada vez más con millonarias deudas y pérdidas, el aspirante a la presidencia de la República, Hugo Velázquez, mantuvo ayer en horas de la tarde un encuentro con funcionarios arreados de la estatal, de la planta de Villeta, con quiénes jugó fútbol en un polideportivo.

Según trascendió, dos colectivos llenos de funcionarios salieron a las 14:00 de ayer, de la fábrica de Villeta, en pleno horario de trabajo para ir a “apoyar” a Velázquez, quien hace poco ignoró las denuncias de irregularidades en la cementera por parte de los obreros.

Al parecer, el presidente de la estatal, Ernesto Benítez, dio un permiso especial a los trabajadores para asistir a dicho encuentro en horario laboral. Benítez se mantiene en el cargo gracias al apoyo del vicepresidente de la República y el presidente Mario Abdo Benítez.