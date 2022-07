Con sueldo de G. 30 millones, titular de INC hace proselitismo, pero evita informar sobre paro de horno

El presidente de la Industria Nacional del Cemento, Ernesto Benítez, se niega a responder las consultas de este diario sobre la paralización del horno de clínker de la fábrica de Vallemí, que dejó de funcionar desde el sábado último, según reportaron a este diario obreros de dicha planta.

Además, el titular de la cementera tampoco quiere explicar por qué la fábrica se está por quedar sin “pet coke”, combustible que se utiliza en la planta de Vallemí para producir la materia prima del cemento.

Benítez tiene un salario mensual de G. 30 millones en la cementera estatal, pero antes que atender los diferentes problemas de la fábrica y dar explicaciones a la ciudadanía, se dedica a hacer proselitismo en apoyo al aspirante oficialista a la presidencia de la República, Hugo Velázquez.

Benítez y funcionarios arreados de la planta de Villeta mantuvieron el miércoles último un encuentro con Velázquez, con quiénes el vicepresidente de la República y precandidato a la presidencia jugó fútbol en un polideportivo.

Lea más: Mientras INC compra clínker, su horno de Vallemí está parado y casi ya no tiene coque

Según trascendió, dos colectivos llenos de funcionarios salieron a las 14:00 del miércoles, de la fábrica de Villeta, en pleno horario de trabajo, para ir a “apoyar” a Velázquez, quien hace poco ignoró las denuncias de irregularidades en la cementera por parte de los obreros.

Esto se dio además en medio de los cuestionamientos de la Contraloría a la estatal por seguir comprando materia prima importada del cemento (clínker), teniendo piedra caliza suficiente para producir este insumo durante 1.000 años más. Pero al estar el horno parado, la estatal no puede producir este insumo vital.

La estatal sigue comprando clínker importado

Mientras la empresa continúa comprando clínker para poder seguir produciendo y Benítez no responde desde cuándo se reactivará la producción de la materia prima y si se hará un mantenimiento general del horno aprovechando que dejó de operar por problemas técnicos.

Lo cierto es que la estatal otra vez ya publicó ahora un llamado para comprar 20.000 toneladas de clínker del exterior, cuyo precio de referencia es de G. 17.230 millones, de acuerdo con los datos.

Lea más: Pese a la objeción de la Contraloría, INC licitó otra vez la compra de clínker

Al mismo tiempo, recién ahora está en marcha una convocatoria, vía subasta a la baja electrónica, para la compra de coque por G. 72.159 millones, tras la cancelación de un llamado anterior. Las propuestas de los interesados se comenzaron a recibir desde el miércoles y ayer jueves se inició la etapa competitiva. El resultado se sabría el lunes próximo.

La INC invirtió parte de los US$ 80 millones de los bonos soberanos en su horno de Vallemí, durante el Gobierno de Horacio Cartes, pero pese a ello la fábrica no para de tener problemas. Se destinaron más de US$ 30 millones para cambiar el sistema de combustión del horno de Vallemí (de fuel oíl a pet coke).