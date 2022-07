En INC sigue la impunidad, que solo tiene pérdidas pese a millonarias “inversiones”

La Industria Nacional del Cemento (INC) debió ser una de las empresas públicas más prósperas tras la inversión de US$ 80 millones en sus fábricas de Villeta y Vallemí durante el Gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, la empresa pública va de mal en peor porque produce poco y tiene pérdida. La Fiscalía, casi tres años de haber iniciado su investigación, no imputó a nadie.