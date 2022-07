Cómo el tereré ayuda a paraguayos durante la ola de calor en Europa

Paraguayos residentes en España, Francia, Alemania e Irlanda cuentan su experiencia ante la ola de calor que golpea al continente y todos coinciden en que el tereré es el mejor aliado. Estas son algunas experiencias recogidas por ABC Color.

Paraguayos en Francia

“No me animo a pasar más de 1 o 2 horas bajo el sol sin protección ni hidratación, como hacía en Paraguay durante partidos de piki”, comenta Valentín Castillo desde Francia, donde el calor es intenso y el clima muy seco.

Valentín señala que exponerse una hora bajo el sol en hora pico ya es sinónimo de insolación “en Paraguay no me solía pasar eso”. Sin embargo, agrega que de noche muy raras veces hace más de 25 grados, por lo que aún se puede dormir sólo con ventilador.

Pero en la playa es casi imposible pisar descalzo la arena o las piedras. “Quema, te cocina los pies”, asegura.

Barcelona - España

Cinthia Espinosa Medina, oriunda de Pedro Juan Caballero, pudo disfrutar este lunes de un día de piscina con su familia, acompañada de un buen tereré.

“Lunes, se supone que la gente está trabajando pero la piscina pública está llena. La gente se refugia en las piscinas o en la playa”.

Para Cinthia, no hay nada que envidiar al calor de Paraguay, aunque asegura que el año pasado el aire acondicionado todavía no era primordial, sin embargo ahora es imposible dormir sólo con ventilador. “Nde ry’ái. Tenés que ducharte a cada rato, nderekéi, hace cada vez más calor”, dijo en guaraní.

Ya sea en la playa, en la casa, en la piscina o en la calle, el tereré es el compañero infaltable de Cinthia y su familia, para refrescarse en cada momento de este verano con ola de calor.

Por su parte, María Antonia Villagra, otra compatriota residente en Barcelona, comenta que no se tenía este calor tan intenso desde años.

“Las tradiciones nunca faltan, sobre todo el tereré. Hoy día ya no es tan sorprendente ver gente en la calle, en el metro o en el autobús con su mate, su tereré. Nuestra tradición se está normalizando por aquí” indica.

Cantabria - España

Gloria Duarte y Diosnel, su marido, aprovechan los momentos de descanso para refrescarse con tereré, ya que a pesar de encontrarse en la Comunidad Autónoma de Cantabria, considerada una de las zonas más frescas de España, también se ven muy afectados por el intenso calor.

“El tereré es lo que nos mantiene frescos, nos abastecemos en la tienda de alimentación latina. No nos olvidamos de nuestro país, nuestras costumbres, la tradición. A donde vayamos, donde estemos vamos a llevar nuestra tradición con nosotros”, manifiesta Gloria.

Comentó además que la semana pasada tuvieron que mantener las persianas de las ventanas abajo para que el sol no calentara demás la casa y debieron pasar mucho tiempo adentro para evitar afecciones en la piel o insolación.

Paraguayos en Madrid, España

Alfredo Alejandro Acosta, un joven músico, comenta que en Madrid el calor también es insoportable “es difícil caminar por la calle, porque no se aguanta, hay que estar resguardado, bajo aire o si tenés posibilidades de estar en alguna piscina, mejor”.

Asegura que la mejor compañía es el tereré, que se volvió la bebida inseparable en este momento, sin importar dónde se encuentre uno.

Otro punto que menciona, no menos importante, es el uso de aire acondicionado al que no todos los paraguayos tienen acceso, ya que la situación económica no es fácil y el precio de la electricidad es bastante elevado, por lo que su uso se vuelve costoso.

Compatriotas en Alemania

Según comenta Guillermo Cattaneo, la ola de calor en Alemania no es tan alarmante como en España y los países del sur de Europa.

La temperatura máxima, al menos hasta ahora en esa zona es de 36 grados y “no dura más de una semana, el resto no llega más de 25 o 26 grados”.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Alemán anuncia que el calor que recorre el continente llegaría este martes con extremas de hasta 40 grados.

Alerta naranja para Irlanda

La Oficina Meteorológica de Irlanda, frente a las costas de Inglaterra y Gales, emitió la alerta naranja por ola de calor en las últimas horas. Anuncia que las temperaturas “excepcionalmente altas” para la isla oscilarán entre los 25 y los 32 grados centígrados, unas condiciones altamente inusuales en Irlanda.

El compatriota Diego Ozuna, quien reside en ese lugar, comenta que este lunes es un día soleado con 28 grados, muy alto para lo habitual y que el calor se puede sentir de manera muy fuerte y diferente.

“Es alto para lo que estamos acostumbrados, como que golpea. Los 28 grados de acá no son como en Paraguay, es más fuerte, el sol lastima más”, explica.

Si bien el tereré es el denominador común entre los paraguayos “de la patria grande”, que a pesar de estar acostumbrados al intenso calor paraguayo también sufren las consecuencias de la ola de calor que se viven en Europa, existen algunas recomendaciones que no están demás para estos casos.

Las casas o departamentos deben contar con una óptima aislación, así como una buena aireación y la orientación de la casa también es siempre importante, ya sea para tener en cuenta en lugares de mucho calor o mucho frío.