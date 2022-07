Directivos de azucarera denuncian masivas ocupaciones de sus propiedades

Directivos de la Azucarera Guarambaré SACI, denunciaron que ante la inacción fiscal, sus propiedades siguen siendo invadidas y que incluso la semana pasada, una parte del cultivo de caña dulce fue incinerada de manera intencional por los supuestos invasores.

“Tenemos unas 240 hectáreas en la zona y de las cuales el 30 % está invadida, y siguen ingresando, porque el ministerio público no actúa, incluso la fiscalía adjunta conformó, en marzo pasado, un equipo de trabajo con tres fiscales, pero hasta la fecha nada se hizo”, expresó uno de los directivos de la firma, Edgar Vaesken.

Agregó que el viernes último denunció en la comisaría local la quema de unas 15 hectáreas de cultivos de caña dulce, en la zona de la compañía Yvysunu, y el hecho se atribuye a los ocupantes de parte de la propiedad y que el día de ayer, se construyeron más casas precarias en el lugar.

El directivo, comentó que el cultivo incinerado pertenece a la azucarera Felsina, que arrienda gran parte del terreno, y que además de la invasión del inmueble se está causando daño económico a la empresa dueña del cultivo.

Litigio con el Indert

Vaesken, comentó que actualmente existe un litigio con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que también atribuye que parte del inmueble es fiscal y que sería la parte invadida, pero el directivo asegura que cuentan con el título de propiedad.

“El Indert reclama una parte de nuestra propiedad y estamos en litigio judicial, porque en la zona no existe terreno fiscal y ya hemos presentado todos los documentos al juzgado y fiscalía, pero no actúan y facilitan a que se siga invadiendo los predios privados”, expresó Vaesken.

Dijo que la semana pasada se cosechó una parte de los cultivos y eso se aprovechó para que ingresen nuevas familias.

Por su parte del Comisario General retirado, Aurelio Marín, quien patrocina a los supuestos invasores, alega que el predio ocupado es fiscal y no propiedad privada y que el Indert ya realizó la mensura correspondiente.

“El terreno ocupado es del Indert y no de la azucarera como se quiere hacer entender, y además los ocupantes del terreno no son responsables de la quema realizada la semana pasada, esta gente no es violenta y necesita terreno para la casa”, expresó el exuniformado.

Tierra de nadie, dice intendente

Por su parte el intendente, Oscar Cabrera (ANR), indicó que las invasiones de propiedades privadas aumentan en la zona, debido a la inacción de la fiscalía y aseguró que la ciudad se está convirtiendo en tierra de nadie.

“Es preocupante la inseguridad jurídica que estamos viviendo, nuestra ciudad se está convirtiendo en tierra de nadie, aumentan las ocupaciones ilegales y las autoridades que deben de precautelar la propiedad privada no actúan”, resaltó el jefe comunal.

Por su lado el jefe de la comisaría 22 Central, comisario Froilán Delvalle, indicó que no existen invasiones nuevas y que las precarias casas construidas el fin de semana son de las mismas que se encuentran en lugar desde el año pasado.

Sin embargo, una de las fiscalas de la causa, Daysi Sánchez, de Itá, expresó que en varias ocasiones no se puede realizar el desalojo por falta de apoyo de la policía nacional. La fiscalía adjunta designó, además de Sánchez, a los fiscales, Pedro Clever, de J. Augusto Saldivar y a Sandra Ledesma de Luque, para trabajar en forma conjunta sobre las invasiones en la zona.