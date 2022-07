Las 13 faltas que Nenecho omitió en su informe

Con videos y largos discursos, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez y su gabinete intentaron confundir a la ciudadanía sobre su supuesto trabajo incansable hecho en la capital del país.

Nenecho ya fue intendente en el 2020 y 2021; ahora va por su segundo periodo. Antes también fue presidente de la Junta Municipal y concejal.

Lea más: Nenecho dio pobre informe de gestión y volvió a posicionarse como víctima

En su informe de gestión 2021, brindado el lunes último entre críticas y escraches, el intendente capitalino “olvidó” aceptar la culpa de los errores y faltas que ha tenido:

1. Municipalidad en “saldo rojo”

Nenecho ha llevado a la Municipalidad de Asunción a estar en saldo rojo, en medio de la falta de transparencia.

Sextuplicó las pérdidas de la Municipalidad de Asunción dejando el monto en - G. 485.989 millones. Un 64% del dinero utilizado fue a parar a salarios y solo el 7% fue utilizado en inversión física, es decir obras.

En su desesperación, plantea subastar la Costanera de Asunción y realizar emisiones de bonos por G. 555.000 millones.

2 Planilleros siguen campantes

No existe saneamiento en el personal municipal. ¿Cuántos funcionarios entraron durante su administración? ¿Cuántos planilleros lograron despedir?, son preguntas que Nenecho no respondió. La nómina de funcionarios arroja ya 8.844 entre Intendencia y Junta Municipal.

Lea más: Grau liberó planilla “escondida” por Nenecho: Municipalidad de Asunción tiene 8.844 funcionarios

3. Fonacide congelado y escuelas en peligro de derrumbe

Hay fondos sin ejecutarse desde el 2018. Una sola licitación de arreglo de colegios fue llevada a cabo de las siete prometidas. No se reciben más fondos ante faltas en la rendición.

Estas son las escuelas que ya se debían haber reparado:

4. Pierden juicio y habrá estacionamiento tarifado

Se perdió el juicio contra el consorcio Parxin en todas las instancias. Ahora se implementará obligatoriamente el estacionamiento tarifado, por lo que el asunceno o cualquier otro que desee estacionar su automóvil en la capital del país, tendrá que pagar. Un gran porcentaje irá a manos privadas.

Lea más: “Nenecho” afirma que el contrato con Parxin es inaplicable y asegura que dará pelea

5. Estaciones de servicios acaparan Asunción

Se aprobaron estaciones de servicios por doquier, especialmente en beneficio de la marca Enex, del Grupo Cartes, perteneciente a Horacio Cartes, el expresidente de la República y padrino político de Nenecho.

Según el concejal Pablo Callizo (PPQ), al menos 27 gasolineras ya fueron aprobadas.

6. Cede un valioso terreno en Costanera

La administración Rodríguez cede un valioso predio municipal en una privilegiada zona de la costanera (intersección con Cañadón) para un barrio social, ante presión populista.

7. No hay coordinación con la Essap

Pese a una nueva firma de convenio con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), como otras tantas, Rodríguez fracasó en su promesa de una mejor coordinación.

8. Plazas abandonadas

Hay decenas de plazas en mal estado. Se “arreglaron” apenas 20 plazas, según el informe presentado por Nenecho.

Algunas en mal estado se pueden ver en nuestra serie “Las plazas olvidadas por Nenecho”, en donde se cuenta la historia de la Plaza Sol Naciente, la Plaza Julio César Franco, la Plaza Japón, la Plaza Dr. Gaspar Rodríguez De Francia y la Plaza Patricio Escobar.

9. Abandonados: bicisenda, Paseo Caballero y Quinta

Espacios que costaron millones, pero ahora están abandonados. Bicisenda Iturbe (G. 1.006 millones), Paseo de las luces (G. 3.027 millones), Paseo Caballero ( G. 2.025 millones) y Paseo Quinta (G. 2.800 millones).

El barrio San Jerónimo, que debe ser turístico, está en pésimas condiciones. La escalinata Antequera que ya fue refaccionada, se muestra en triste estado.

10. Veredas rotas y casas patrimoniales se derrumban

Las veredas asuncenas en general están en pésimo estado, como así también las casas patrimoniales (Comuna debe fiscalizar, multar y exigir).

Lea más: Se derrumbó histórica casona de Manuel Gondra

11. Obras en Mercado 4 y TOA nunca se terminaron

Obras que no se realizan: Edificio de Mercado 4 no se termina. Terminal de Ómnibus no se termina. Mercado de Abasto no mejora. No se hizo Paseo en Carlos A. López ni arreglo de Ita Pyta Punta, como se prometió. Parque Caballero sigue sin fondos para comenzar revitalización.

12. Baches, baches y más baches

Pocas obras de recapado en la capital y muchas calles en mal estado.

Lea más: Baches de Nenecho: biólogo ciclista terminó con tres costillas quebradas y la clavícula rota

13. Jardín Botánico abandonado

Nenecho no llevó a cabo el pedido de intervención que fue aprobado por la Junta Municipal.

Lea más: Concejales aprueban intervención del Botánico y piden sacar a Maris Llorens