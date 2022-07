Pistolas Taser: en qué situaciones se usarán y el efecto en el detenido

Este miércoles, la Policía Nacional presentó 20 pistolas eléctricas de la marca “Taser” que serán utilizadas por agentes del grupo Lince. Desde la institución aclararon quiénes, cuándo y cómo podrán ser utilizados dichos dispositivos, cuyo uso está contemplado en la ley orgánica policial como una herramienta “disuasiva” ante situaciones de peligro.

Al respecto, el oficial inspector Alfredo Gómez, instructor de Derechos Humanos aplicados a la Policía, explicó que el dispositivo de energía conducida o pistola de electrochoque, de la marca Taser “es considerado un arma de menor potencial lesivo. Esta no sustituye al arma de fuego, sino más bien es un complemento para que el policía pueda hacer uso diferenciado de la fuerza.

“En circunstancias de peligro inminente ante un infractor de la ley con una actitud agresiva, sea utilizando armas contundentes, armas blanca o cualquier objeto, o sin ellas que ponga en peligro la vida del policia, tercera persona, pueda tener más opciones en elegir entre sus armas”, refirió.

¿Cómo funciona la pistola “Taser”?

El dispositivo electrónico, posee 50.000 voltios en la boca de salida, y 0,00012 amperios, los voltios llegan a 2.000 en el intervenido, según mencionó.

Esta realiza una descarga eléctrica que produce una incapacitación neuromuscular momentánea durante 5 segundo. Luego se bloquea en forma automática.

El oficial también comentó que las pistolas eléctricas cuentan con una memoria donde quedan registradas todas la acciones realizadas con ellas. “Las pistolas graban cada acción, cada procedimiento que se hacen con ellas, cuantas veces se disparó, se apretó, si tuvo fallas”, describió.

Enfatizó en que las descargas producidas por dicha arma no producen “dolor”, por lo que no se pueden considerar como tortura. “Están diseñadas para la Policía, no producen dolor, solo una contracción muscular que dura cinco segundo”, precisó.

Conforme refirió, dicha pistola eléctrica “Taser” solo podrá ser utilizada por personal policial entrenado y certificado. Además, se está trabajando en un protocolo de utilización para delimitar las formas de uso de estas.

¿Cuándo y cómo se podrán usar los dispositivos eléctricos?

Gómez manifestó que los dispositivos de energía conducida solo podrán ser utilizados en una resistencia activa grave, es decir, cuando esté en peligro inminente la vida de un policía o una tercera persona.

“Es un arma de menor potencial lesivo y esto, cuando más herramientas tenga el policía, no va a optar por el arma de fuego”, acotó.

Señaló que en el protocolo de uso y en el entrenamiento se establece que el uniformado deberá analizar la situación antes de utilizar o no el dispositivo.

¿Qué efectos puede tener en las personas?

Con relación a los efectos que puede tener en las personas las descargas eléctricas del “Taser”, el oficial comentó que son armas de “baja letalidad” pero no de letalidad cero.

No obstante, resaltó que existen una serie de recomendaciones de uso, que son detalladas en los entrenamientos.

Igualmente, señaló que en el manual de uso del dispositivo se enfatiza las situaciones en las que se debe evitar su utilización.

En este punto, comentó que se debe evitar disparar a la altura del corazón, o en zona de órganos vitales. Está recomendado dirigir a descarga a la espalda.

Otra recomendación es evitar su uso en personas de la tercera edad, niños y embarazadas.