Sofocan fuego originado en un pastizal del campus de la UNA

Un incendio se inició en un pastizal ubicado a lado del predio del Centro de Cría de Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA un poco antes de las 10:00 horas de este viernes. Funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) dieron aviso al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo “Capitán Juan Speratti”, que fueron los primeros en llegar hasta el lugar.

El incendio que se produjo en el pastizal fue categorizado de mediana magnitud, según manifestó el bombero voluntario Matías Domínguez. “Cuando llegamos procedimos a sofocarlo, y luego empezamos a cubrir el perímetro para que no se vuelva a extender. El trabajo para controlar el fuego duró más de dos horas porque iniciamos alrededor de las 10:30 y concluimos pasado el mediodía”, dijo.

Mencionó además que no se pudo determinar cómo se inició el fuego, ya que según mencionaron los funcionarios de la UNA que dieron el aviso, no vieron a nadie en la zona antes de que se produjera el incendio. “Con relación a las causas que pudo haber originado el fuego, aún se desconocen, ya que no se vio a nadie en el lugar y tampoco hallamos algún indicio que nos pueda llevar a alguna sospecha”, mencionó Domínguez.

El incendio abarcó más de 50 metros de pastizal, además de una parte de la zona cercana a uno de los accesos a la Facultad de Ciencias Veterinarias, por lo que se pudo clausurar una de las vías de acceso al campus de la Facultad de no haberse controlado a tiempo el incendio.

Los voluntarios del Comando del Incidente Capitán Juan Speratti de San Lorenzo recibieron el apoyo de tres compañías de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, entre ellos del Bravo Cóndor de Capiatá, y Bravo Fox. Como también de otras tres Compañías de Cuerpo de Bomberos del Paraguay.