JEM analizará dos acusaciones, contra jueza y fiscala, con fuerte tinte político

En su sesión ordinaria que realizará el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en la siesta de este martes 26 de julio, en el orden del día tiene previsto estudiar y consideración dos causas para posibles enjuiciamientos a una jueza y a una fiscala. Estos casos tienen que ver con la acusación que promovió Efraín Alegre, presidente del PLRA, contra la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, por haberlo procesado y porque le envió a prisión.

Lea más: Denuncian a jueza y también recusan

En tanto que Blas Llano, le acusó ante el Jurado a la fiscala Stella Mary Cano por su inacción ante la denuncia penal que promovió contra Alegre, por usar supuestamente facturas falsas para justificar sus gastos ante el Estado y por haber pagado con dinero público los casos penales privados del titular del PLRA.

La causa en el JEM está identificada como N° 33/2021 caratulada: “Abg. Pedro Efraín Alegre Sasiain y Partido Liberal Radical Auténtico (P.L.R.A.) c/ Abog. Cynthia Paola Lovera Brítez, Jueza Penal de Garantías N° 03, Circunscripción Judicial de la Capital s/ Acusación”. La supuesta actuación negligente que se le atribuye a la jueza Lovera Brítez es en el expediente judicial caratulado: “Pascual Benítez Barrientos y otros s/ Producción de documentos no auténticos y otros”.

En el caso del análisis del Jurado de posible enjuiciamiento a la agente del Ministerio Público Stella Mary Cano está identificada como causa N° 41/2022 caratulada: “Senador Nacional Abg. Blas Antonio Llano Ramos c/ Abog. Stella Mary Cano, Agente Fiscal de la Unidad Penal N° 03, Sede N° 01 de la Capital s/ Acusación”. El expediente judicial en la que es cuestionada la actuación de la fiscala Cano está identificada como “Innominado s/ Producción de documentos no auténticos” y “Personas innominadas s/ Lesión de confianza y otros”.

La “pulseada” liberal en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de los dos sectores antagónicos (llanistas vs. efrainistas) se verá a la hora del análisis cuando los dos casos sean tratados por sus miembros. Sin embargo, se puede adelantar que culminaría con la desestimación de ambas acusaciones.

Acusación contra la magistrada

Acerca de la acusación del 5 de febrero de 2021 ante el JEM contra la jueza Lovera Brítez, Efraín Alegre sostuvo que el AI N° 102 del 28 de enero de 2021, por el cual ordenó su prisión preventiva la magistrada, es arbitrario, y se ha emitido luego de que el 25 de agosto de 2020 se haya decretado medidas alternativas a la prisión.

Lea más: Cuestionada jueza lleva vida de lujos

La jueza ordenó la prisión preventiva de Alegre porque no cumplió la obligación de otorgar caución real de G. 125 millones a cambio de recibir medidas alternativas. La jueza Lovera Brítez, además, lo denunció a Alegre por desacato.

La acusación contra la fiscala Cano

Según la acusación del senador liberal Blas Antonio Llano, la fiscala Stella Mary Cano no ha realizado diligencias importantes a pesar de haber transcurrido harto extensamente el tiempo, “lejos de obrar con celo profesional ante hechos que interesa a la ciudadanía toda y que, al ser un tema de interés que se encuentra en la picota de los avatares políticos, sociales, judiciales, cuestionándose en qué y cómo se utiliza el dinero otorgado a los partidos políticos”.

Lea más: Llano anuncia que denunciará a una fiscala porque dice que ocultó peritaje contra Efraín Alegre

El acusador señala que el Lic. Javier González Pérez, presentó la conclusión pericial, ordenada por la fiscalía, el 6 de noviembre de 2020, lo que implica que ya pasaron 17 meses (al tiempo de presentación de la acusación ante el Jurado que fue el 28 de abril de 2022).

En ese contexto cita el informe de la Dirección General de Fiscalía Tributaria (DGFT) de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del 17 de febrero de 2020, remitido por nota a la Fiscalía General del Estado, y donde se hace hincapié a 18 facturas, de 16 proveedores, presentadas en la denuncia como “facturas de presunto contenido falso”.

Al respecto el referido perito, luego de explicar su procedimiento y análisis sobre los mismos concluye: “las facturas N° 001-001-18953, N° 001-001-201110 y N° 001-001-001598 por G. 197.050.000, G. 123.500.000 y G. 102.000.000, respectivamente, son falsas (adquirente y monto no corresponden). Las facturas N° 001-001-47223 y N° 001-001-5053 por G. 95.000.000 y G. 30.000.000, respectivamente, son de contenidos falsos (adquirente y montos no corresponden). Estas facturas fueron utilizadas por el PLRA en sus rendiciones de cuentas”, refiere la acusación presentada por Llano ante el Jurado.

También se denunció que Efraín Alegre ha pagado gastos particulares al abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en concepto de honorarios profesionales en la causa “Efraín Alegre s/ difamación”, por US$ 22.000.

Otras facturas asimismo están a nombre del abogado Duarte Cacavelos por US$ 5.500, otras por US$ 11.000 y otra asimismo por US$ 11.000, sobre supuestos gastos particulares de Efraín Alegre en procesos judiciales que enfrentó.

Los integrantes del Jurado

El actual presidente del JEM es el Abog. Jorge Bogarín Alfonso, quien al comienzo de su campaña proselitista para asumir como miembro del Consejo de la Magistratura fue relacionado como cartista, empero en varias ocasiones ha negado esta situación y se declaró gremialista.

El senador liberal Fernando Silva Facetti, que responde al sector llanista y por consiguiente al sector cartista.

El diputado colorado Hernán David Rivas, es cartista.

El liberal Rodrigo Blanco Amarilla, responde al efrainismo.

El senador colorado Enrique Bacchetta, responde al sector oficialista del coloradismo.

Por su parte, la miembro Mónica Seifart de Martínez, es representante del Poder Ejecutivo.

En los casos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Dejesús Ramírez Candia, es liberal, aunque con afiliación suspendida, y César Diesel, es colorado, y llegó supuestamente de la mano del vicepresidente de la Rca. Hugo Velázquez.